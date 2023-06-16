https://sputniknews.com.tr/20230616/mustafa-balbay-kilicdaroglu-kaptan-koskunu-kimseye-vermem-diyor-1072547923.html
Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu ‘kaptan köşkünü kimseye vermem’ diyor
Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu ‘kaptan köşkünü kimseye vermem’ diyor
Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu’nun CHP grup toplantısında yaptığı konuşmada ‘Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir’ ifadesine atıfta... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T16:25+0300
2023-06-16T16:25+0300
2023-06-16T16:25+0300
ankara farki
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mustafa balbay
chp
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
kaptan
siyaset
ankara farkı
ismet özçelik
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Gazeteci-yazar Mustafa Balbay Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında CHP’nin Kurultay süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.‘Kılıçdaroğlu CHP’nin seyrini dalgalanmaya bırakmış durumda’İsmet Özçelik’in sorularını yanıtlayan Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘Kemal Kaptan’ başlıklı yazısı ile ilgili konuştu. ‘Rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz’ diyen Balbay, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Özgür Özel ‘tavşan aday’CHP’nin Kurultay sürecinde genel başkanlık tartışmalarını yorumlayan Balbay, Özgür Özel’in adaylığının Kemal Kılıçdaroğlu’nun lehine olacağını söyledi. Balbay, şunları kaydetti:‘CHP’de sadece ‘K’ konuşuluyor’Gazetecilikte kullanılan bir yöntem olan ‘5N1K’ya atıfta bulunarak, CHP’nin gündemini değerlendiren Balbay, “Gazetecilikte biliyorsunuz 5N1K diye değişmez ve çok önemli bir kolay vardır. ‘K’ kim demektir. 5N de ‘ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman’dır. Bu meslek ilkelerinden yola çıkarak söylemek gerekirse şu anda CHP’de sadece ‘K’ konuşuluyor. ‘5N’ konuşulmuyor. Oysa 'K' önemli bir soru ama 6 sorudan sadece biri. Öteki 5 soru en az ‘kim’ kadar önemli. Tüm soruların yanıtlarının olması gerekir” dedi.
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İsmet Özçelik
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radyo sputnik, mustafa balbay, chp, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, kaptan, siyaset, ankara farkı, ismet özçelik
radyo sputnik, mustafa balbay, chp, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, kaptan, siyaset, ankara farkı, ismet özçelik
Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu ‘kaptan köşkünü kimseye vermem’ diyor
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Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu’nun CHP grup toplantısında yaptığı konuşmada ‘Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir’ ifadesine atıfta bulunarak, “Bu, ’Kaptan köşkünü kimseye vermem. Verecek olursam da o kişiyi ben saptarım’ diye özetleyebileceğimiz bir yaklaşım” dedi.
Gazeteci-yazar Mustafa Balbay Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında CHP’nin Kurultay süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
‘Kılıçdaroğlu CHP’nin seyrini dalgalanmaya bırakmış durumda’
İsmet Özçelik’in sorularını yanıtlayan Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘Kemal Kaptan’ başlıklı yazısı ile ilgili konuştu. ‘Rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz’ diyen Balbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kılıçdaroğlu 28 Mayıs seçimlerinden 2 hafta sonra partisinin grup toplantısında grup başkanı olarak değil ama genel başkan olarak ‘ben bu gemiyi sapasağlam limana götüreceğim’ dedi. Bunun siyasetteki anlamını hepimiz biliyoruz. ‘Kaptan köşkünü kimseye vermem. Ola ki verecek olursam da ben devrederim. O kişiyi ben saptarım’ diye özetleyebileceğimiz bir yaklaşım bu. Kemal Bey genel başkanlık koltuğunu koruma kaygısını önde tutuyor diye görüyorum. Ben bundan sonra ‘Kemal Kaptan’ diye yazacağım. Rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Çünkü hangi limana yaklaşacağını söylemiyor. Çok mu açıktayız, okyanusta mıyız, çok mu su aldık onları da söylemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin seyrini şu an itibariyle dalgalanmaya bırakmış durumda.”
‘Özgür Özel ‘tavşan aday’
CHP’nin Kurultay sürecinde genel başkanlık tartışmalarını yorumlayan Balbay, Özgür Özel’in adaylığının Kemal Kılıçdaroğlu’nun lehine olacağını söyledi. Balbay, şunları kaydetti:
“Özgür özel genel başkan adayı olduğunu söyledi ama ‘Ben özveriye de açığım, fedakarlığa da açığım’ dedi. Bunun Türkçesi enerjisi yüksek olan, siyaseti bir aşkla yaptığını gördüğümüz sevgili Özgür Özel bence ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararına göre hareket edeceğim’ dedi. Çünkü siz grup başkanlığı koltuğuna direkt Kemal beyin işaretiyle, başka bir aday adayı olmadan da oturduktan sonra bu açıklamayı yapıyorsanız bunun Türkçesi budur. Buna atletizmde ‘tavşan yarışmacı’ derler. Tavşan yarışmacı tempoyu çok yükseltmek üzere belli bir yarışçının lehine onun biraz önünde koşar. O yarışçı onu takip etmeye çalışır, belli bir aşamadan sonra da yorulur ve kenara çekilir. Ama yapmak istediğini de yapmış olur. Amacı yarışı bitirmek değil, kim birinci olacaksa ona göre bir tempo tutturmaktır. Şu anda benim gördüğüm bu.”
‘CHP’de sadece ‘K’ konuşuluyor’
Gazetecilikte kullanılan bir yöntem olan ‘5N1K’ya atıfta bulunarak, CHP’nin gündemini değerlendiren Balbay, “Gazetecilikte biliyorsunuz 5N1K diye değişmez ve çok önemli bir kolay vardır. ‘K’ kim demektir. 5N de ‘ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman’dır. Bu meslek ilkelerinden yola çıkarak söylemek gerekirse şu anda CHP’de sadece ‘K’ konuşuluyor. ‘5N’ konuşulmuyor. Oysa 'K' önemli bir soru ama 6 sorudan sadece biri. Öteki 5 soru en az ‘kim’ kadar önemli. Tüm soruların yanıtlarının olması gerekir” dedi.