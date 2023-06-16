Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu ‘kaptan köşkünü kimseye vermem’ diyor

“Özgür özel genel başkan adayı olduğunu söyledi ama ‘Ben özveriye de açığım, fedakarlığa da açığım’ dedi. Bunun Türkçesi enerjisi yüksek olan, siyaseti bir aşkla yaptığını gördüğümüz sevgili Özgür Özel bence ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararına göre hareket edeceğim’ dedi. Çünkü siz grup başkanlığı koltuğuna direkt Kemal beyin işaretiyle, başka bir aday adayı olmadan da oturduktan sonra bu açıklamayı yapıyorsanız bunun Türkçesi budur. Buna atletizmde ‘tavşan yarışmacı’ derler. Tavşan yarışmacı tempoyu çok yükseltmek üzere belli bir yarışçının lehine onun biraz önünde koşar. O yarışçı onu takip etmeye çalışır, belli bir aşamadan sonra da yorulur ve kenara çekilir. Ama yapmak istediğini de yapmış olur. Amacı yarışı bitirmek değil, kim birinci olacaksa ona göre bir tempo tutturmaktır. Şu anda benim gördüğüm bu.”