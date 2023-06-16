https://sputniknews.com.tr/20230616/mit-operasyonuyla-turkiyeye-getirilen-fetonun-orta-asya-sorumlusu-21-yil-hapse-mahkum-edildi-1072528659.html
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu 21 yıl hapse mahkum edildi
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu 21 yıl hapse mahkum edildi
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:13+0300
2023-06-16T12:13+0300
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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu 21 yıl hapse mahkum edildi
12:13 16.06.2023 (güncellendi: 12:15 16.06.2023) Abone ol
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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.