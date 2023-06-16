https://sputniknews.com.tr/20230616/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-il-icin-uyari-1072515997.html
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda il için uyarı
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Haziran'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre 18 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T06:15+0300
2023-06-16T06:15+0300
2023-06-16T06:16+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 17°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 17°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 19°C, 27°CParçalı bulutluKOCAELİ 17°C, 29°CParçalı bulutluEGEParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 14°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 18°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 21°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 20°C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 21°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 20°C, 29°CParçalı bulutluK.MARAŞ 19°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batısı bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 15°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 15°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 16°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 11°C, 25°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Karabük merkez hariç iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 30°CParçalı bulutluKASTAMONU 10°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 17°C, 25°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 18°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT 13°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 20°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 9°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluIĞDIR 16°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 8°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 28°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 18°C, 33°CParçalı ve az bulutluSİİRT 20°C, 33°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 23°C, 36°CParçalı ve az bulutlu
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istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, 16 haziran hava durumu, bugün ve yarın hava nasıl olacak, sağanak uyarısı
istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, 16 haziran hava durumu, bugün ve yarın hava nasıl olacak, sağanak uyarısı
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda il için uyarı
06:15 16.06.2023 (güncellendi: 06:16 16.06.2023) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Haziran'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre 18 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 17°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 27°C
KOCAELİ 17°C, 29°C
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 20°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C, 29°C
K.MARAŞ 19°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 11°C, 25°C
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Karabük merkez hariç iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 30°C
KASTAMONU 10°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 25°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
IĞDIR 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 28°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 35°C
GAZİANTEP 18°C, 33°C
SİİRT 20°C, 33°C
ŞANLIURFA 23°C, 36°C