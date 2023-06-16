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Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda il için uyarı
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Haziran'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre 18 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 17°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 17°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 19°C, 27°CParçalı bulutluKOCAELİ 17°C, 29°CParçalı bulutluEGEParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 14°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 18°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 21°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 20°C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 21°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 20°C, 29°CParçalı bulutluK.MARAŞ 19°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batısı bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 15°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 15°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 16°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 11°C, 25°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Karabük merkez hariç iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 30°CParçalı bulutluKASTAMONU 10°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 17°C, 25°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 18°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT 13°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 20°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 9°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluIĞDIR 16°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 8°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 28°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 35°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 18°C, 33°CParçalı ve az bulutluSİİRT 20°C, 33°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 23°C, 36°CParçalı ve az bulutlu
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istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, 16 haziran hava durumu, bugün ve yarın hava nasıl olacak, sağanak uyarısı
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Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda il için uyarı

06:15 16.06.2023 (güncellendi: 06:16 16.06.2023)
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Haziran'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre 18 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 19°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Karabük merkez hariç iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 10°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 18°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

IĞDIR 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu
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Meteoroloji'den sarı ve turuncu alarm: Çok sayıda il için uyarı
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