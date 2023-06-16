https://sputniknews.com.tr/20230616/matviyenko-tahil-anlasmasi-su-anda-bir-cikmazda-mevcut-kosullarda-uzatilmasi-imkansiz-1072556386.html

Matviyenko: Tahıl anlaşması şu anda bir çıkmazda, mevcut koşullarda uzatılması imkansız

Matviyenko: Tahıl anlaşması şu anda bir çıkmazda, mevcut koşullarda uzatılması imkansız

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, tahıl anlaşmasının şu anda bir çıkmazda olduğunu ve mevcut koşullarda uzatılmasının imkansız olduğunu ifade etti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T18:51+0300

2023-06-16T18:51+0300

2023-06-16T18:51+0300

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tahıl ihracatı

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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, İnterfaks gazetesine demecinde, şu anda tahıl anlaşmasının çıkmaza girdiğini ve mevcut koşullarda Rusya'nın sabrı tükendiğinden bunu uzatmanın imkansız olduğunu söyledi.Matviyenko, “Bu anlaşmanın mevcut koşullar altında yenilenmesi veya uzatılmasının imkansız olduğuna inanıyorum, çünkü sabrımızın ve onu uygulama arzumuzun sınırı tükendi” dedi.Tahıl anlaşmasının uygulanması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Matviyenko, “Şu anda herkesi bu anlaşmayı tam olarak uygulamaya ve bir gıda krizini önlemeye, fakir ülkelere yardım etmeye ikna etmek için ciddi şekilde çalışmaya devam ediyoruz, ancak durumun bir çıkmaza girdiğini görüyoruz, bu yüzden başka formatlara ve yaklaşımlara ihtiyacımız var” diye konuştu.Matvienko, Rusya’nın insani niteliği nedeniyle tahıl anlaşmasını birkaç kez uzattığını ve Birleşmiş Milletler'in yükümlülüklerini yerine getireceğini umduğuna vurgu yaparak, “BM'ye ve Genel Sekreter Antonio Guterres'e bu konudaki çalışmalarından dolayı minnettarız ama ne yazık ki bir sonuç da alınamadı. Ve ‘tahıl anlaşmasının’ beş maddesinden üçü uygulanmadı. Rosselhozbank'ın SWIFT'e bağlanması, tarım makineleri ve diğerleri için yedek parça teminini kastediyorum” ifadelerini kullandı.Tahıl anlaşmasının aslında Ukrayna'nın tahılını tedarik etmesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Matviyenko, “Ancak, Ukrayna 'tahıl anlaşması’ adı altında tahıl koridorunu askeri amaçlar için kullanıyor. Bu bölgede Silahlı Kuvvetlerimize karşı provokasyonlara izin veremeyiz" dedi.Matviyenko, Rusya’nın tahıl anlaşması konusunda uzmanlar topluluğuna danışmaya devam ettiğini dile getirerek, sözleri şöyle sürdürdü: "Rusya-Afrika zirvesi çerçevesinde Afrika ülkeleriyle istişareler yapılacak, böylece gıda krizini kimin kışkırttığını, dünyada gıda fiyatlarını kimin artırdığını herkes anlayacak. Rusya Devlet Başkanı barış inisiyatifi öneren bir grup Afrikalı liderle biraraya gelecek ve bu konuyu onlarla da görüşecek. Ülkemizin çıkarlarına zarar vermeyecek tüm makul önerilere ve her türlü diyaloğa açığız. Bununla birlikte, herhangi bir tavizin verilmesi söz konusu olamaz."

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rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı