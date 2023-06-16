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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/matviyenko-tahil-anlasmasi-su-anda-bir-cikmazda-mevcut-kosullarda-uzatilmasi-imkansiz-1072556386.html
Matviyenko: Tahıl anlaşması şu anda bir çıkmazda, mevcut koşullarda uzatılması imkansız
Matviyenko: Tahıl anlaşması şu anda bir çıkmazda, mevcut koşullarda uzatılması imkansız
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, tahıl anlaşmasının şu anda bir çıkmazda olduğunu ve mevcut koşullarda uzatılmasının imkansız olduğunu ifade etti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T18:51+0300
2023-06-16T18:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
tahıl ihracatı
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, İnterfaks gazetesine demecinde, şu anda tahıl anlaşmasının çıkmaza girdiğini ve mevcut koşullarda Rusya'nın sabrı tükendiğinden bunu uzatmanın imkansız olduğunu söyledi.Matviyenko, “Bu anlaşmanın mevcut koşullar altında yenilenmesi veya uzatılmasının imkansız olduğuna inanıyorum, çünkü sabrımızın ve onu uygulama arzumuzun sınırı tükendi” dedi.Tahıl anlaşmasının uygulanması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Matviyenko, “Şu anda herkesi bu anlaşmayı tam olarak uygulamaya ve bir gıda krizini önlemeye, fakir ülkelere yardım etmeye ikna etmek için ciddi şekilde çalışmaya devam ediyoruz, ancak durumun bir çıkmaza girdiğini görüyoruz, bu yüzden başka formatlara ve yaklaşımlara ihtiyacımız var” diye konuştu.Matvienko, Rusya’nın insani niteliği nedeniyle tahıl anlaşmasını birkaç kez uzattığını ve Birleşmiş Milletler'in yükümlülüklerini yerine getireceğini umduğuna vurgu yaparak, “BM'ye ve Genel Sekreter Antonio Guterres'e bu konudaki çalışmalarından dolayı minnettarız ama ne yazık ki bir sonuç da alınamadı. Ve ‘tahıl anlaşmasının’ beş maddesinden üçü uygulanmadı. Rosselhozbank'ın SWIFT'e bağlanması, tarım makineleri ve diğerleri için yedek parça teminini kastediyorum” ifadelerini kullandı.Tahıl anlaşmasının aslında Ukrayna'nın tahılını tedarik etmesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Matviyenko, “Ancak, Ukrayna 'tahıl anlaşması’ adı altında tahıl koridorunu askeri amaçlar için kullanıyor. Bu bölgede Silahlı Kuvvetlerimize karşı provokasyonlara izin veremeyiz" dedi.Matviyenko, Rusya’nın tahıl anlaşması konusunda uzmanlar topluluğuna danışmaya devam ettiğini dile getirerek, sözleri şöyle sürdürdü: "Rusya-Afrika zirvesi çerçevesinde Afrika ülkeleriyle istişareler yapılacak, böylece gıda krizini kimin kışkırttığını, dünyada gıda fiyatlarını kimin artırdığını herkes anlayacak. Rusya Devlet Başkanı barış inisiyatifi öneren bir grup Afrikalı liderle biraraya gelecek ve bu konuyu onlarla da görüşecek. Ülkemizin çıkarlarına zarar vermeyecek tüm makul önerilere ve her türlü diyaloğa açığız. Bununla birlikte, herhangi bir tavizin verilmesi söz konusu olamaz."
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rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı

Matviyenko: Tahıl anlaşması şu anda bir çıkmazda, mevcut koşullarda uzatılması imkansız

18:51 16.06.2023
© İHATürkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı.
Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© İHA
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, tahıl anlaşmasının şu anda bir çıkmazda olduğunu ve mevcut koşullarda uzatılmasının imkansız olduğunu ifade etti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, İnterfaks gazetesine demecinde, şu anda tahıl anlaşmasının çıkmaza girdiğini ve mevcut koşullarda Rusya'nın sabrı tükendiğinden bunu uzatmanın imkansız olduğunu söyledi.
Matviyenko, “Bu anlaşmanın mevcut koşullar altında yenilenmesi veya uzatılmasının imkansız olduğuna inanıyorum, çünkü sabrımızın ve onu uygulama arzumuzun sınırı tükendi” dedi.
Tahıl anlaşmasının uygulanması için çalışmaya devam ettiklerini belirten Matviyenko, “Şu anda herkesi bu anlaşmayı tam olarak uygulamaya ve bir gıda krizini önlemeye, fakir ülkelere yardım etmeye ikna etmek için ciddi şekilde çalışmaya devam ediyoruz, ancak durumun bir çıkmaza girdiğini görüyoruz, bu yüzden başka formatlara ve yaklaşımlara ihtiyacımız var” diye konuştu.
Matvienko, Rusya’nın insani niteliği nedeniyle tahıl anlaşmasını birkaç kez uzattığını ve Birleşmiş Milletler'in yükümlülüklerini yerine getireceğini umduğuna vurgu yaparak, “BM'ye ve Genel Sekreter Antonio Guterres'e bu konudaki çalışmalarından dolayı minnettarız ama ne yazık ki bir sonuç da alınamadı. Ve ‘tahıl anlaşmasının’ beş maddesinden üçü uygulanmadı. Rosselhozbank'ın SWIFT'e bağlanması, tarım makineleri ve diğerleri için yedek parça teminini kastediyorum” ifadelerini kullandı.
Tahıl anlaşmasının aslında Ukrayna'nın tahılını tedarik etmesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Matviyenko, “Ancak, Ukrayna 'tahıl anlaşması’ adı altında tahıl koridorunu askeri amaçlar için kullanıyor. Bu bölgede Silahlı Kuvvetlerimize karşı provokasyonlara izin veremeyiz" dedi.
Matviyenko, Rusya’nın tahıl anlaşması konusunda uzmanlar topluluğuna danışmaya devam ettiğini dile getirerek, sözleri şöyle sürdürdü:

"Rusya-Afrika zirvesi çerçevesinde Afrika ülkeleriyle istişareler yapılacak, böylece gıda krizini kimin kışkırttığını, dünyada gıda fiyatlarını kimin artırdığını herkes anlayacak. Rusya Devlet Başkanı barış inisiyatifi öneren bir grup Afrikalı liderle biraraya gelecek ve bu konuyu onlarla da görüşecek. Ülkemizin çıkarlarına zarar vermeyecek tüm makul önerilere ve her türlü diyaloğa açığız. Bununla birlikte, herhangi bir tavizin verilmesi söz konusu olamaz."
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