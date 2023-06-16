https://sputniknews.com.tr/20230616/lavrovdan-tahil-anlasmasi-aciklamasi-uygulanmayan-bir-sey-nasil-uzatilabilir-ki-1072551679.html

Lavrov'dan tahıl anlaşması açıklaması: Uygulanmayan bir şey nasıl uzatılabilir ki?

Lavrov'dan tahıl anlaşması açıklaması: Uygulanmayan bir şey nasıl uzatılabilir ki?

Tahıl anlaşmasının uygulanmadığını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, anlaşmanın uzatılma olasılığının çok yüksek olmadığını vurguladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T17:05+0300

2023-06-16T17:05+0300

2023-06-16T17:05+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl anlaşması

sergey lavrov

açıklama

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Rus NTV televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a tahıl anlaşmasının uzatılması konusundaki düşünceleri soruldu."Uygulanmayan bir şey nasıl uzatılabilir ki?" yanıtını veren Lavrov, paket anlaşmanın Rus gübresi ve gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili yarısının 'yerinden hiç kıpırmadığının' altını çizdi.Anlaşmanın sadece Ukrayna kısmının uygulandığını ancak bunun en yoksul ülkelerin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla değil, ticari kâr amacıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Lavrov, Ukrayna'nın gönderdiği ürünlerin sadece yüzde 3'ten azının en yoksul ülkelere ulaştırıldığı eleştirisini getirdi.Ukraynalı güçlerin Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasının tahıl anlaşmasını bozmayı ve anlaşmanın Ukrayna kısmında gözlenen 'ticaretin' korunmasını isteyenler olduğunu kanıtladığının altını çizen Lavrov, "Bırakın Batılılar kendi ticari faydalarına bakmaya devam etsin. Anlaşmanın Rusya'yla ilgili kısmının bloke edildiği aylarda Batı'nın kurduğu engellere bağımlı olmayan güzergahlar üzerinden gelişmekte olan ülkelere tahıl sevkiyatına devam ettik. Biz, ben buna devam edeceğimizi garanti ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını

https://sputniknews.com.tr/20230616/kremlin-putin-erdogan-gorusmesinde-tahil-anlasmasinin-ele-alinmasini-bekliyoruz-1072539370.html

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rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması, sergey lavrov, açıklama