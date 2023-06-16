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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/lavrovdan-tahil-anlasmasi-aciklamasi-uygulanmayan-bir-sey-nasil-uzatilabilir-ki-1072551679.html
Lavrov'dan tahıl anlaşması açıklaması: Uygulanmayan bir şey nasıl uzatılabilir ki?
Lavrov'dan tahıl anlaşması açıklaması: Uygulanmayan bir şey nasıl uzatılabilir ki?
Tahıl anlaşmasının uygulanmadığını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, anlaşmanın uzatılma olasılığının çok yüksek olmadığını vurguladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T17:05+0300
2023-06-16T17:05+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl anlaşması
sergey lavrov
açıklama
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Rus NTV televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a tahıl anlaşmasının uzatılması konusundaki düşünceleri soruldu."Uygulanmayan bir şey nasıl uzatılabilir ki?" yanıtını veren Lavrov, paket anlaşmanın Rus gübresi ve gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili yarısının 'yerinden hiç kıpırmadığının' altını çizdi.Anlaşmanın sadece Ukrayna kısmının uygulandığını ancak bunun en yoksul ülkelerin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla değil, ticari kâr amacıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Lavrov, Ukrayna'nın gönderdiği ürünlerin sadece yüzde 3'ten azının en yoksul ülkelere ulaştırıldığı eleştirisini getirdi.Ukraynalı güçlerin Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasının tahıl anlaşmasını bozmayı ve anlaşmanın Ukrayna kısmında gözlenen 'ticaretin' korunmasını isteyenler olduğunu kanıtladığının altını çizen Lavrov, "Bırakın Batılılar kendi ticari faydalarına bakmaya devam etsin. Anlaşmanın Rusya'yla ilgili kısmının bloke edildiği aylarda Batı'nın kurduğu engellere bağımlı olmayan güzergahlar üzerinden gelişmekte olan ülkelere tahıl sevkiyatına devam ettik. Biz, ben buna devam edeceğimizi garanti ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını
https://sputniknews.com.tr/20230616/kremlin-putin-erdogan-gorusmesinde-tahil-anlasmasinin-ele-alinmasini-bekliyoruz-1072539370.html
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rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması, sergey lavrov, açıklama
rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması, sergey lavrov, açıklama

Lavrov'dan tahıl anlaşması açıklaması: Uygulanmayan bir şey nasıl uzatılabilir ki?

17:05 16.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Tahıl anlaşmasının uygulanmadığını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, anlaşmanın uzatılma olasılığının çok yüksek olmadığını vurguladı.
Rus NTV televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a tahıl anlaşmasının uzatılması konusundaki düşünceleri soruldu.

"Uygulanmayan bir şey nasıl uzatılabilir ki?" yanıtını veren Lavrov, paket anlaşmanın Rus gübresi ve gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili yarısının 'yerinden hiç kıpırmadığının' altını çizdi.

Anlaşmanın sadece Ukrayna kısmının uygulandığını ancak bunun en yoksul ülkelerin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla değil, ticari kâr amacıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Lavrov, Ukrayna'nın gönderdiği ürünlerin sadece yüzde 3'ten azının en yoksul ülkelere ulaştırıldığı eleştirisini getirdi.
Ukraynalı güçlerin Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatmasının tahıl anlaşmasını bozmayı ve anlaşmanın Ukrayna kısmında gözlenen 'ticaretin' korunmasını isteyenler olduğunu kanıtladığının altını çizen Lavrov, "Bırakın Batılılar kendi ticari faydalarına bakmaya devam etsin. Anlaşmanın Rusya'yla ilgili kısmının bloke edildiği aylarda Batı'nın kurduğu engellere bağımlı olmayan güzergahlar üzerinden gelişmekte olan ülkelere tahıl sevkiyatına devam ettik. Biz, ben buna devam edeceğimizi garanti ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.

17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
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Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinde tahıl anlaşmasının ele alınmasını bekliyoruz
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