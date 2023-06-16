https://sputniknews.com.tr/20230616/konut-fiyatlari-bir-yilda-yuzde-121-artti-1072564092.html

Konut fiyatları bir yılda yüzde 121 arttı

Konut fiyatları bir yılda yüzde 121 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisanda aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 121,3 artışla 847,4 seviyesinde gerçekleşti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T23:51+0300

2023-06-16T23:51+0300

2023-06-16T23:51+0300

ekonomi

türkiye

türkiye konut fiyat endeksi

konut

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye'de Konut Fiyat Endeksi nisanda yüzde 4,7 arttı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 847,4 seviyesinde gerçekleşti.KFE, nisanda yıllık bazda yüzde 121,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 53,0 oldu.Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,2, 6,2 ve 5,0'lık artış görüldü.Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 114,1, Ankara'da yüzde 126,1 ve İzmir'de 123,0'e yükseldi.

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