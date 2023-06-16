https://sputniknews.com.tr/20230616/konut-fiyatlari-bir-yilda-yuzde-121-artti-1072564092.html
Konut fiyatları bir yılda yüzde 121 arttı
Konut fiyatları bir yılda yüzde 121 arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisanda aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 121,3 artışla 847,4 seviyesinde gerçekleşti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T23:51+0300
2023-06-16T23:51+0300
2023-06-16T23:51+0300
ekonomi
türkiye
türkiye konut fiyat endeksi
konut
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye'de Konut Fiyat Endeksi nisanda yüzde 4,7 arttı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 847,4 seviyesinde gerçekleşti.KFE, nisanda yıllık bazda yüzde 121,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 53,0 oldu.Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,2, 6,2 ve 5,0'lık artış görüldü.Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 114,1, Ankara'da yüzde 126,1 ve İzmir'de 123,0'e yükseldi.
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türkiye, türkiye konut fiyat endeksi, konut, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
türkiye, türkiye konut fiyat endeksi, konut, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Konut fiyatları bir yılda yüzde 121 arttı
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Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisanda aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 121,3 artışla 847,4 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de Konut Fiyat Endeksi nisanda yüzde 4,7 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 847,4 seviyesinde gerçekleşti.
KFE, nisanda yıllık bazda yüzde 121,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 53,0 oldu.
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,2, 6,2 ve 5,0'lık artış görüldü.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 114,1, Ankara'da yüzde 126,1 ve İzmir'de 123,0'e yükseldi.