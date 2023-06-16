Kızılay'dan 'kan stokları azalıyor' uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neoliberal politikalara mı dönülüyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve Can Atalay'ın tutukluluğu!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230616/kizilaydan-kan-stoklari-azaliyor-uyarisi-1072531435.html
Kızılay'dan 'kan stokları azalıyor' uyarısı
Kızılay'dan 'kan stokları azalıyor' uyarısı
Yaz aylarının gelmesiyle kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başlanınca Türk Kızılay yetkileri vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:52+0300
2023-06-16T12:52+0300
yaşam
kızılay
kan
stok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069484983_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_87f33eac623cad8aacf9a93e7c7035f4.jpg
Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay'ı, 18 Bölge Kan Merkezi ve 69 Kan Bağışı Merkezi ile hizmet veriyor ve sorumlu olduğu bin 156 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılıyor. Türkiye’de bu yıl da yaz ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor.Mardin Artuklu Türk Kızılay Başkanı Şehmus Arı, kan bağışının tek kaynağının insan olduğunu, bağış yapılmadığında sıkıntının yine kan bekleyen hastalara sirayet ettiğini söyledi.Arı, "Bu yüzden insanların rutin ve belirli aralıklarla gönüllü kan bağışı yapmaları gerekmektedir. Hastanede yatan acil kan ihtiyacı olan hastalar sıkıntı yaşamasın diye. Şu an bile hastanede hasta insanları düşünürsek orada yine adli vakalar, düşmeler, yaralanmalar ve bir de sürekli kronik hastalarımız var. Onların sürekli kana ihtiyacı olduğu için Türkiye'de ortalama 8 bin 500'e yakın ünite ihtiyacı var. Bu kan tedarik edilmediği ve bağışlar yetersiz kaldığı an hastanede yatan hastalar dolaylı olarak sıkıntı yaşıyor. O zaman kanın kıymeti daha çok anlaşılıyor. Kan ayrı kulvarda ayrı bir konu olarak ele alınması gerekiyor. Gelişmiş olan bütün ülkelerde rutin olarak rutin olarak gönüllü bağışçılar ile birlikte bu işi Kızılay gibi kuruluşlarla tedarik edip hastanelere dağıtıyor. Türkiye'de son dönemlerde, Kızılay aracılığı ile tüm hastanelere dağıtım yapılıyor. Kızılay sahadan topladığı bağışlar ile hastanedeki ihtiyacı karşılıyor" dedi.Ramazan ayı ve yaz aylarında bağış yapan insanların sayısının azaldığını dile getiren Arı, "Kan bağışında düşüklük olduğunda sıkıntıyı yine hastaneler yaşıyor. Bizim buradaki hedefimiz kan bağışını sürekli hale getirip, sirkülasyonun devamlı olmasını sağlamamız lazım. Bağışçı iyi olacak ki ihtiyaç sahibi hastalar sıkıntı yaşamasın" diye konuştu.Kanın üretilmeyen tek ihtiyaç olduğunu söyleyen Arı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kan vücudumuzda dururken sadece bize faydası var, ama biz onu bağışladığımız zaman 3 insana bir şifa vesilesi olabilir. Bunun için bütün insanları yılda en az 2 defa kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışını rutin hale getirmeyi diliyoruz. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Özellikle yaz ve Ramazan ayında herkesi kan bağışı yapmaya bekliyoruz."
kızılay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069484983_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_ec1b4c9bbc269ae068a5da6b3ee4e0b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kızılay, kan, stok
kızılay, kan, stok

Kızılay'dan 'kan stokları azalıyor' uyarısı

12:52 16.06.2023
© AAKızılay
Kızılay - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Yaz aylarının gelmesiyle kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başlanınca Türk Kızılay yetkileri vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.
Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay'ı, 18 Bölge Kan Merkezi ve 69 Kan Bağışı Merkezi ile hizmet veriyor ve sorumlu olduğu bin 156 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılıyor. Türkiye’de bu yıl da yaz ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor.
Mardin Artuklu Türk Kızılay Başkanı Şehmus Arı, kan bağışının tek kaynağının insan olduğunu, bağış yapılmadığında sıkıntının yine kan bekleyen hastalara sirayet ettiğini söyledi.
Arı, "Bu yüzden insanların rutin ve belirli aralıklarla gönüllü kan bağışı yapmaları gerekmektedir. Hastanede yatan acil kan ihtiyacı olan hastalar sıkıntı yaşamasın diye. Şu an bile hastanede hasta insanları düşünürsek orada yine adli vakalar, düşmeler, yaralanmalar ve bir de sürekli kronik hastalarımız var. Onların sürekli kana ihtiyacı olduğu için Türkiye'de ortalama 8 bin 500'e yakın ünite ihtiyacı var. Bu kan tedarik edilmediği ve bağışlar yetersiz kaldığı an hastanede yatan hastalar dolaylı olarak sıkıntı yaşıyor. O zaman kanın kıymeti daha çok anlaşılıyor. Kan ayrı kulvarda ayrı bir konu olarak ele alınması gerekiyor. Gelişmiş olan bütün ülkelerde rutin olarak rutin olarak gönüllü bağışçılar ile birlikte bu işi Kızılay gibi kuruluşlarla tedarik edip hastanelere dağıtıyor. Türkiye'de son dönemlerde, Kızılay aracılığı ile tüm hastanelere dağıtım yapılıyor. Kızılay sahadan topladığı bağışlar ile hastanedeki ihtiyacı karşılıyor" dedi.
Ramazan ayı ve yaz aylarında bağış yapan insanların sayısının azaldığını dile getiren Arı, "Kan bağışında düşüklük olduğunda sıkıntıyı yine hastaneler yaşıyor. Bizim buradaki hedefimiz kan bağışını sürekli hale getirip, sirkülasyonun devamlı olmasını sağlamamız lazım. Bağışçı iyi olacak ki ihtiyaç sahibi hastalar sıkıntı yaşamasın" diye konuştu.
Kanın üretilmeyen tek ihtiyaç olduğunu söyleyen Arı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kan vücudumuzda dururken sadece bize faydası var, ama biz onu bağışladığımız zaman 3 insana bir şifa vesilesi olabilir. Bunun için bütün insanları yılda en az 2 defa kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışını rutin hale getirmeyi diliyoruz. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Özellikle yaz ve Ramazan ayında herkesi kan bağışı yapmaya bekliyoruz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала