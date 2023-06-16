https://sputniknews.com.tr/20230616/katar-emiri-seyh-temim-iraka-5-milyar-dolar-yatirim-yapmayi-planladiklarini-acikladi-1072515067.html

Katar Emiri Şeyh Temim, Irak'a 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı

Katar Emiri Şeyh Temim, Irak'a 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesinin gelecek yıllarda Irak'a 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını belirtti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T02:51+0300

2023-06-16T02:51+0300

2023-06-16T02:51+0300

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, resmi temasları kapsamında geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Irak'a ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Al Sani, yaptığı açıklamada, iki ülke arasında Katar'daki özel sektörle enerji ve elektrik, otellerin, modern konut binalarının geliştirilmesi ve Irak'taki hastanelerin yönetimini içeren bir dizi anlaşmanın yanı sıra mutabakat zaptı, anlaşmalar ve ortak niyet beyannamesi imzalandığını kaydetti.Ülkesinin gelecek yıllarda Irak'a 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını aktaran Al Sani, "Görüşmelerde, Körfez elektrik bağlantı sistemi projesinin geliştirilmesinin desteklenmesi ve Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılamak için Irak'ın güneyinde ağa bağlantı kurulması da dahil olmak üzere, bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik bölgesel girişimlerin tartışılması da yer aldı" ifadelerini kullandı.Ülkesinin Irak Kalkınma Yolu girişimi ile ilgili toplantılara katılacağını belirten Katar Emiri, görüşmelerde, en önemli bölgesel gelişmelerin ele alındığını kaydetti.Irak'ın bölgedeki rolünden övgüyle söz eden Al Sani, Katar'ın Irak'ın birlik ve istikrarını desteklemeye devam edeceğini ve Irak halkının güvenlik ve kalkınma özlemlerini gerçekleştirmesine destek vereceğini vurguladı.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'a ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda karşılamıştı. Katar Emiri için Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda resmi karşılama töreni gerçekleştirilmişti.Sudani ve Al Sani görüşmesi sonrası iki ülke arasında birçok alanı kapsayan ortak mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ayrıca Irak ve Katar arasında diplomatik pasaport hamillerine yönelik vizesiz giriş anlaşmasına da imza atılmıştı.

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