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https://sputniknews.com.tr/20230616/izmirde-metro-ve-tramvayda-grev-ilani-asildi-1072559427.html
İzmir'de metro ve tramvayda grev ilanı asıldı
İzmir'de metro ve tramvayda grev ilanı asıldı
İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler, grev ilanını astı. Anlaşma olmazsa... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T21:15+0300
2023-06-16T21:15+0300
türkiye
izmir
metro
tramvay
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İzmir'de metro ve tramvayda toplamda 625 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB’nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan arabulucu süreci de sona erdi. Halkapınar’daki Metro A.Ş binası önünde basın açıklaması yapan işçiler, grev ilanını astı. Grevin başlayacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtilirken, Sendika Başkanı Hamdullah Giral, SODEM-Sen ve Metro A.Ş’ye çağrı yaptı. Giral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşeceğini de ifade etti. 'İnadınıza devam ederseniz, metro ve tramvayda şalter iner' Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, "Toplu sözleşmemizin başladığı 27 Şubat 2023 tarihinden bu güne kadar yapılan bütün görüşmelerde, Demiryol-İş Sendikası olarak, yasal sürelerin tamamını kullanıp, müzakere ve mücadele ederek, süreci masada sonlandırmak için her türlü çabayı göstermiş bulunmaktayız. Kimseden sadaka istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz. Bordrolarla konuşuyoruz, gün geçtikçe zorlaşan hayat şartlarıyla beraber, ağırlaşan ekonomik şartlar, emekçinin belini bükmüş, geçinemez hale getirmiş. Aldığımız ücretler bordrolarımızda belli, niyetimiz kimseyi yanıltmak değil, gerçekleri inkar ederek hiç bir yere varamazsınız. Açlık sınırındaki ücretlere mahkum ettiğiniz İzmir metro çalışanlarının artık karınları doymuyor, evlerini geçindiremez duruma geldiler. Haklı taleplerimiz ile ilgili 625 metro çalışanı arkadaşımızla birlikte yürüttüğümüz hak arama mücadelemizde sesimizi duyurmak, hak ettiğimiz ücretleri almak için kararlı olduğumuzu, taleplerimiz kabul edilene kadarda mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha haykırarak dile getiriyoruz. Çalışanlar olarak talebimiz, emeğimizin karşılığını almak, çocuklarımızın geleceği için, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmek için, kısacası yaşayabilmek için, ücretlerimizin ve çalışma şartlarımızın düzeltilmesidir. Emekçinin sesine kulak verin, emeğine değer verin! Eğer vermezseniz hesabını kötü soracağız. Eğer Metro emekçisinin alın terinin karşılığını vermemek için inadınıza devam ederseniz, metro ve tramvayda şalter iner. Sözleşme sürecinde hırslarına yenik düşüp iş akdi fesihleriyle karşımıza gelenlere, arabalarımızı iş yerlerine almayanlara bunların hesabını tek tek soracağım" açıklamasında bulundu.
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izmir, metro, tramvay
izmir, metro, tramvay

İzmir'de metro ve tramvayda grev ilanı asıldı

21:15 16.06.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler, grev ilanını astı. Anlaşma olmazsa metro ve tramvay işçileri greve çıkacak.
İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler, grev ilanını astı. Anlaşma olmazsa metro ve tramvay işçileri greve çıkacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-
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İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler, grev ilanını astı. Anlaşma olmazsa metro ve tramvay işçileri greve çıkacak.
İzmir'de metro ve tramvayda toplamda 625 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB’nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan arabulucu süreci de sona erdi.
Halkapınar’daki Metro A.Ş binası önünde basın açıklaması yapan işçiler, grev ilanını astı. Grevin başlayacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtilirken, Sendika Başkanı Hamdullah Giral, SODEM-Sen ve Metro A.Ş’ye çağrı yaptı. Giral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşeceğini de ifade etti.

'İnadınıza devam ederseniz, metro ve tramvayda şalter iner'

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, "Toplu sözleşmemizin başladığı 27 Şubat 2023 tarihinden bu güne kadar yapılan bütün görüşmelerde, Demiryol-İş Sendikası olarak, yasal sürelerin tamamını kullanıp, müzakere ve mücadele ederek, süreci masada sonlandırmak için her türlü çabayı göstermiş bulunmaktayız. Kimseden sadaka istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz. Bordrolarla konuşuyoruz, gün geçtikçe zorlaşan hayat şartlarıyla beraber, ağırlaşan ekonomik şartlar, emekçinin belini bükmüş, geçinemez hale getirmiş. Aldığımız ücretler bordrolarımızda belli, niyetimiz kimseyi yanıltmak değil, gerçekleri inkar ederek hiç bir yere varamazsınız. Açlık sınırındaki ücretlere mahkum ettiğiniz İzmir metro çalışanlarının artık karınları doymuyor, evlerini geçindiremez duruma geldiler. Haklı taleplerimiz ile ilgili 625 metro çalışanı arkadaşımızla birlikte yürüttüğümüz hak arama mücadelemizde sesimizi duyurmak, hak ettiğimiz ücretleri almak için kararlı olduğumuzu, taleplerimiz kabul edilene kadarda mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha haykırarak dile getiriyoruz. Çalışanlar olarak talebimiz, emeğimizin karşılığını almak, çocuklarımızın geleceği için, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmek için, kısacası yaşayabilmek için, ücretlerimizin ve çalışma şartlarımızın düzeltilmesidir. Emekçinin sesine kulak verin, emeğine değer verin! Eğer vermezseniz hesabını kötü soracağız. Eğer Metro emekçisinin alın terinin karşılığını vermemek için inadınıza devam ederseniz, metro ve tramvayda şalter iner. Sözleşme sürecinde hırslarına yenik düşüp iş akdi fesihleriyle karşımıza gelenlere, arabalarımızı iş yerlerine almayanlara bunların hesabını tek tek soracağım" açıklamasında bulundu.
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