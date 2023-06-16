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https://sputniknews.com.tr/20230616/ingilterede-zirh-derili-yeni-dinozor-turu-kesfedildi-1072540442.html
İngiltere'de 'zırh derili' yeni dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de 'zırh derili' yeni dinozor türü keşfedildi
İngiltere'nin Wight Adası'nda yapılan kazıda, 'zırh derili' yeni bir dinozor türüne ait fosil keşfedildi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T14:57+0300
2023-06-16T14:57+0300
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İngiltere'de bilim insanları yeni bir dinozor türünü ortaya çıkardı. Fosili bulunan zırh derili ve otçul dinozorun Ankylosaurs ailesinden olduğu kaydedildi.Yeni keşfedilen dinozora, Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde 20 yıl çalışan Prof. Paul Barrett'e ithafen 'Vectipelta Barretti' adı verildi.Barrett, adının dinozor türüne verilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Fiziksel herhangi bir benzerlik tamamen tesadüfi" şeklinde esprili ifadeler kullandı.Önemli fosil keşifleriyle bilinen Wight Adası'nın 'Wessex Formasyonu' isimli kazı alanındaki Vectipelta Barretti'nin fosilleri, mezozoik zamanın 145-65 milyon yıl önceki, dinozorların karada hakimiyet sürdüğü kretase dönemine ait kayaların içinde bulundu.Adada en son 1865'te fosillerine ulaşılan Ankylosaurs ailesinden Polacanthus foxii türünün Vectipelta Barretti ile yakın akraba olmadığı inancındaki araştırmacılar, iki türün boyun, sırt ve pelvis kemiklerindeki farklılıklara işaret etti.Buna karşın, yeni türün Çin'de keşfedilen Ankylosaurs ailesinden türlere yakın benzerlikler göstermesi, Vectipelta Barretti'nin kretase döneminde Avrasya'da hareketli olduğu şeklinde yorumlanıyor.Araştırmacılardan Stuart Pond, yeni keşfin, kretase döneminde İngiltere'deki tür çeşitliliğini kanıtladığını kaydetti.Araştırmanın sonuçları 'Journal of Systematic Palaeontology' dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/isvicrede-t-rex-cinsi-dinozor-iskeleti-6-milyon-dolardan-fazlaya-alici-buldu-1069870758.html
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dinozor, fosil, keşif, ingiltere, bilim, bilim insanları, kazı, arkeolojik kazı
dinozor, fosil, keşif, ingiltere, bilim, bilim insanları, kazı, arkeolojik kazı

İngiltere'de 'zırh derili' yeni dinozor türü keşfedildi

14:57 16.06.2023
CC0 / / Dinozorlar
Dinozorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
CC0 / /
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İngiltere'nin Wight Adası'nda yapılan kazıda, 'zırh derili' yeni bir dinozor türüne ait fosil keşfedildi.
İngiltere'de bilim insanları yeni bir dinozor türünü ortaya çıkardı. Fosili bulunan zırh derili ve otçul dinozorun Ankylosaurs ailesinden olduğu kaydedildi.
Yeni keşfedilen dinozora, Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde 20 yıl çalışan Prof. Paul Barrett'e ithafen 'Vectipelta Barretti' adı verildi.
Barrett, adının dinozor türüne verilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Fiziksel herhangi bir benzerlik tamamen tesadüfi" şeklinde esprili ifadeler kullandı.
Önemli fosil keşifleriyle bilinen Wight Adası'nın 'Wessex Formasyonu' isimli kazı alanındaki Vectipelta Barretti'nin fosilleri, mezozoik zamanın 145-65 milyon yıl önceki, dinozorların karada hakimiyet sürdüğü kretase dönemine ait kayaların içinde bulundu.
Adada en son 1865'te fosillerine ulaşılan Ankylosaurs ailesinden Polacanthus foxii türünün Vectipelta Barretti ile yakın akraba olmadığı inancındaki araştırmacılar, iki türün boyun, sırt ve pelvis kemiklerindeki farklılıklara işaret etti.
Buna karşın, yeni türün Çin'de keşfedilen Ankylosaurs ailesinden türlere yakın benzerlikler göstermesi, Vectipelta Barretti'nin kretase döneminde Avrasya'da hareketli olduğu şeklinde yorumlanıyor.
Araştırmacılardan Stuart Pond, yeni keşfin, kretase döneminde İngiltere'deki tür çeşitliliğini kanıtladığını kaydetti.
Araştırmanın sonuçları 'Journal of Systematic Palaeontology' dergisinde yayımlandı.
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