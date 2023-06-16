Hürriyet yazarı Nedim Şener: Özgür Özel ya Brütüs ya ‘tavşan aday’

"Önce, “Özgür Özel Brütüs mü?” ona bakalım. Özgür Özel, söylediği gibi tabandan gelen değişim taleplerine cevap vermek amacıyla CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu söylüyorsa tam olarak liderini satan ve onu arkasından bıçaklayan Brütüs’tür. Çünkü, siyasi kariyeri boyunca Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanından ayrılmayan, kaybettiği tüm seçimlerde yanında olan ve başarısızlıkların baş sorumlularından birisi olan Özgür Özel şimdi çıkmış “değişim” diyerek, adaylığını ilan ederek hem liderini satıyor hem de gerçekten değişim isteyen parti teşkilatı ve seçmenleriyle adeta dalga geçiyor. Ancak işin bir başka yönü ise Özgür Özel’in “tavşan aday” olması ihtimali. Bunu da CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında dile getirdi. Önce “Tavşan aday nedir” onu aktarayım: Siyaset arenasında yarışta bir makam için adaylığını açıklayan “tavşan adayın” amacı kendi adına oy topladıktan sonra beraber çalıştığı kişi adına seçimden çekilmesidir. Tavşan aday aslında kendisinin değil, önceden anlaşma yaptığı başka bir adayın kazanmasını sağlamaya çalışır. 2020 yılındaki Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun karşısında rakip olan CHP’li Aytuğ Atıcı’ya da “Tavşan aday mısınız?” diye sorulduğunda “Tavşan aday olmak, proje aday olmak bana yakışmaz. Bu onursuzluktur, haysiyetsizliktir” demişti. Bazı gazetecilere “Değişim şart” deyip aday olduğunu açıklayan Özgür Özel’in salı günü yapılan CHP Grup Toplantısı’nda rakip gibi değil de koltuğuna talip olduğu Kılıçdaroğlu’nun yanında gülücüklerle dolaşması elbette birçok kişinin aklına, “Özgür Özel’in adaylığı göstermelik mi, Kılıçdaroğlu ile bir senaryo mu yazıyorlar?” sorusunu getirdi."