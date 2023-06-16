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Hürriyet yazarı Nedim Şener: Özgür Özel ya Brütüs ya ‘tavşan aday’
Hürriyet yazarı Nedim Şener: Özgür Özel ya Brütüs ya ‘tavşan aday’
Hürriyet yazarı Nedim Şener, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı konusundaki tavrına ilişkin "Özgür Özel, söylediği gibi tabandan gelen değişim taleplerine... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T10:36+0300
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Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor. Hürriyet yazarı Nedim Şener, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı konusundaki tavrını değerlendirdi:Şener, bugün kaleme aldığı yazısında Özgür Özel'in ‘Ben de varım. Elimi taşın altına sokarım, özveriye de fedakârlığa da varım’ söylemini ise şu şekilde değerlendirdi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), nedim şener, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), nedim şener, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu

Hürriyet yazarı Nedim Şener: Özgür Özel ya Brütüs ya ‘tavşan aday’

10:36 16.06.2023 (güncellendi: 10:37 16.06.2023)
© AA / Evrim AydınÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA / Evrim Aydın
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı konusundaki tavrına ilişkin "Özgür Özel, söylediği gibi tabandan gelen değişim taleplerine cevap vermek amacıyla CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu söylüyorsa tam olarak liderini satan ve onu arkasından bıçaklayan Brütüs’tür" dedi.
Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'de 'değişim' tartışmaları sürüyor.
Hürriyet yazarı Nedim Şener, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı konusundaki tavrını değerlendirdi:
"Önce, “Özgür Özel Brütüs mü?” ona bakalım. Özgür Özel, söylediği gibi tabandan gelen değişim taleplerine cevap vermek amacıyla CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu söylüyorsa tam olarak liderini satan ve onu arkasından bıçaklayan Brütüs’tür. Çünkü, siyasi kariyeri boyunca Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanından ayrılmayan, kaybettiği tüm seçimlerde yanında olan ve başarısızlıkların baş sorumlularından birisi olan Özgür Özel şimdi çıkmış “değişim” diyerek, adaylığını ilan ederek hem liderini satıyor hem de gerçekten değişim isteyen parti teşkilatı ve seçmenleriyle adeta dalga geçiyor. Ancak işin bir başka yönü ise Özgür Özel’in “tavşan aday” olması ihtimali. Bunu da CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında dile getirdi. Önce “Tavşan aday nedir” onu aktarayım: Siyaset arenasında yarışta bir makam için adaylığını açıklayan “tavşan adayın” amacı kendi adına oy topladıktan sonra beraber çalıştığı kişi adına seçimden çekilmesidir. Tavşan aday aslında kendisinin değil, önceden anlaşma yaptığı başka bir adayın kazanmasını sağlamaya çalışır. 2020 yılındaki Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun karşısında rakip olan CHP’li Aytuğ Atıcı’ya da “Tavşan aday mısınız?” diye sorulduğunda “Tavşan aday olmak, proje aday olmak bana yakışmaz. Bu onursuzluktur, haysiyetsizliktir” demişti. Bazı gazetecilere “Değişim şart” deyip aday olduğunu açıklayan Özgür Özel’in salı günü yapılan CHP Grup Toplantısı’nda rakip gibi değil de koltuğuna talip olduğu Kılıçdaroğlu’nun yanında gülücüklerle dolaşması elbette birçok kişinin aklına, “Özgür Özel’in adaylığı göstermelik mi, Kılıçdaroğlu ile bir senaryo mu yazıyorlar?” sorusunu getirdi."
Şener, bugün kaleme aldığı yazısında Özgür Özel'in ‘Ben de varım. Elimi taşın altına sokarım, özveriye de fedakârlığa da varım’ söylemini ise şu şekilde değerlendirdi:


"CHP eski milletvekili Mustafa Balbay da, dün Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kaptan” (15 Haziran 2023) başlıklı yazısında Özgür Özel’in “tavşan aday” olup olmadığını şu satırlarla soruyor: “Ekrem İmamoğlu ‘Değişim... Mutlaka değişim’ diye bastırıp genel başkanlığa aday olabileceğinin işaretini verince grup başkanlığını devrettiğiniz Özgür Özel, ‘Ben de varım. Elimi taşın altına sokarım, özveriye de fedakârlığa da varım’ dedi. İmamoğlu’nun attığı adıma göre Özel’in de adım atması, ilginç bir tablo oluşturdu. Yine arta kalan hoşgörünüze sığınarak sormadan edemiyoruz: Özel’i bir tavşan aday olarak öne sürüp... Öteki aday adaylarını onunla etkisizleştirip... Özel hayli yol alıp öne geçince... Özel’in, ‘Ben uğruna gözyaşı döktüğüm Genel Başkan’ım Kemal Kılıçdaroğlu adına fedakârlık yapıyorum’ demesi gibi bir plan mı var?” Evet önümüzde zaman var; Özgür Özel, yıllardır yol yürüdüğü, siyasi kariyerini borçlu olduğu ve her başarısızlıkta ortağı olduğu Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkadan hançerleyen bir Brütüs mü, yoksa Kılıçdaroğlu ile anlaşmalı şekilde adaylığını açıklayan “Tavşan aday” mı zamanla ortaya çıkar. Üçüncü bir seçenek yok, Özgür Özel ya Brütüs ya da “tavşan aday”. Hangisi çıkarsa çıksın kimsenin şaşıracağını sanmıyorum."
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
POLİTİKA
Özgür Özel: Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı
14 Haziran , 12:16
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