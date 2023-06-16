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https://sputniknews.com.tr/20230616/finlandiyada-dortlu-koalisyonun-uzerinde-uzlastigi-hukumet-programi-aciklandi-1072559067.html
Finlandiya'da dörtlü koalisyonun üzerinde uzlaştığı hükümet programı açıklandı
Finlandiya'da dörtlü koalisyonun üzerinde uzlaştığı hükümet programı açıklandı
Finlandiya'da seçimleri birinci tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisi ve diğer üç koalisyon ortağının üzerinde anlaştığı hükümet programında, toplumun geleceğini... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T21:04+0300
2023-06-16T21:04+0300
dünya
finlandiya
koalisyon
hükümet
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Finlandiya'da koalisyon partilerinin üzerinde anlaştığı program, hükümetin resmi internet sitesinde yayımlandı.Buna göre, Ulusal Koalisyon Partisi, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisinden oluşan koalisyon hükümeti "güçlü ve kararlı bir Finlandiya" inşa edecek.Finlandiya'da yeni hükümet, iş bulmanın ya da girişimci olarak çalışmanın daha kolay ve karlı olması için sosyal güvenlik ve işgücü piyasasında önemli reformlar yapacak.Hükümet, istihdamın önündeki engelleri kaldırmak ve özellikle KOBİ'lerin çalışma koşullarını güçlendirmek için çalışma hayatına ilişkin mevzuatta reform gerçekleştirecek.Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo liderliğindeki hükümet, Finlandiya'da yetkinlik ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için yatırım yapacak.Hükümet, Finlandiya'nın araştırma ve geliştirme harcamalarını 2030'a kadar gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 4'üne çıkaracak.Hükümet, Finlandiya genelinde barınma ve hareketlilik için fırsatlar sağlayacak ve yaklaşık 3 milyar avroluk bir ulaşım yatırım programı uygulayacak.Ayrıca yaşanabilir bir kırsal alan için tarımın karlılık sorunları ele alınacak ve sürdürülebilir orman politikası izlenecek.Programda, Finlandiya'nın temiz enerji alanında lider bir ülke olacağı ifade edildi.Emisyon azaltma hedeflerine ulaşmaya ve karbon nötrlüğe ve ardından karbon negatifliğe doğru ilerleneceği açıklanan programda, "Hükümet, temiz elektrik üretimini 2 katına çıkararak Finlandiya'nın yenilenebilir endüstriler için bir yatırım hedefi olarak rekabet gücünü ve cazibesini güçlendirecektir. Hükümet, sağlık ve sosyal hizmetlerin mevcudiyetini iyileştirmek ve tedaviye daha hızlı ve güvenli erişim sağlamak için acil tedbirler alacaktır." ifadelerine yer verildi.Finlandiya'da yeni hükümetin, Ulusal Koalisyon Partisinden 8, Gerçek Finler Partisinden 7, İsveç Halk Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisinden 4 olmak üzere toplam 19 bakanı olacak.
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finlandiya, koalisyon, hükümet
finlandiya, koalisyon, hükümet

Finlandiya'da dörtlü koalisyonun üzerinde uzlaştığı hükümet programı açıklandı

21:04 16.06.2023
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AP Photo
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Finlandiya'da seçimleri birinci tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisi ve diğer üç koalisyon ortağının üzerinde anlaştığı hükümet programında, toplumun geleceğini güvence altına alma, herkes için yeterli hizmetleri sağlama ve ulusal ekonominin dengeli gelişimi için atılacak adımlara yer verildi.
Finlandiya'da koalisyon partilerinin üzerinde anlaştığı program, hükümetin resmi internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Ulusal Koalisyon Partisi, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisinden oluşan koalisyon hükümeti "güçlü ve kararlı bir Finlandiya" inşa edecek.
Finlandiya'da yeni hükümet, iş bulmanın ya da girişimci olarak çalışmanın daha kolay ve karlı olması için sosyal güvenlik ve işgücü piyasasında önemli reformlar yapacak.
Hükümet, istihdamın önündeki engelleri kaldırmak ve özellikle KOBİ'lerin çalışma koşullarını güçlendirmek için çalışma hayatına ilişkin mevzuatta reform gerçekleştirecek.
Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo liderliğindeki hükümet, Finlandiya'da yetkinlik ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için yatırım yapacak.
Hükümet, Finlandiya'nın araştırma ve geliştirme harcamalarını 2030'a kadar gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 4'üne çıkaracak.
Hükümet, Finlandiya genelinde barınma ve hareketlilik için fırsatlar sağlayacak ve yaklaşık 3 milyar avroluk bir ulaşım yatırım programı uygulayacak.
Ayrıca yaşanabilir bir kırsal alan için tarımın karlılık sorunları ele alınacak ve sürdürülebilir orman politikası izlenecek.
Programda, Finlandiya'nın temiz enerji alanında lider bir ülke olacağı ifade edildi.
Emisyon azaltma hedeflerine ulaşmaya ve karbon nötrlüğe ve ardından karbon negatifliğe doğru ilerleneceği açıklanan programda, "Hükümet, temiz elektrik üretimini 2 katına çıkararak Finlandiya'nın yenilenebilir endüstriler için bir yatırım hedefi olarak rekabet gücünü ve cazibesini güçlendirecektir. Hükümet, sağlık ve sosyal hizmetlerin mevcudiyetini iyileştirmek ve tedaviye daha hızlı ve güvenli erişim sağlamak için acil tedbirler alacaktır." ifadelerine yer verildi.
Finlandiya'da yeni hükümetin, Ulusal Koalisyon Partisinden 8, Gerçek Finler Partisinden 7, İsveç Halk Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisinden 4 olmak üzere toplam 19 bakanı olacak.
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