https://sputniknews.com.tr/20230616/erdogandan-heykelini-dikmek-isteyen-tanju-ozcana-onun-yerine-ihtiyac-sahiplerine-yardim-yapilsin-1072553572.html

Erdoğan'dan heykelini dikmek isteyen Tanju Özcan'a: Onun yerine ihtiyaç sahiplerine yardım yapılsın

Erdoğan'dan heykelini dikmek isteyen Tanju Özcan'a: Onun yerine ihtiyaç sahiplerine yardım yapılsın

Bolu'ya dikilmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan heykeli için onay çıkmadı. Erdoğan gönderdiği mektupla, heykelini dikmek isteyen Tanju Özcan'a muvafakat... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T17:36+0300

2023-06-16T17:36+0300

2023-06-16T17:36+0300

politika

bolu

tanju özcan

recep tayyip erdoğan

heykel

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Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde Bolu'ya heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği sözü yerine getirmek için geçtiğimiz günlerde Erdoğan'a bir mektup göndererek, muvafakat istemişti.Erdoğan'a gönderilen mektuba yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan gelen cevap mektubuna göre; Erdoğan, Bolu'ya yapılması planlanan heykeline onay vermedi.İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla gönderilen mektupta, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:'Heykelin parasını adil şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız'Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230613/tanju-ozcan-bolunun-en-gorunen-yerine-cumhurbaskani-erdoganin-heykelini-dikecek-1072395271.html

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