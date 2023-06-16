https://sputniknews.com.tr/20230616/emekli-maasi-ve-bayram-ikramiyesinde-odeme-tarihi-belli-oldu-1072522652.html
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu: Hesaplara yatırılacağı takvim netleşti
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu: Hesaplara yatırılacağı takvim netleşti
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Emekli maaşları ve bayram... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T10:30+0300
2023-06-16T10:30+0300
2023-06-16T10:53+0300
ekonomi
emekli maaşı
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Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şu şekilde:Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziran'daBağ-Kur emeklileri ödemeyi ne zaman alacak?Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde yatırılacak. Emekliği sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.Ne kadar ödeme yapılacak?14.4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230615/emekli-maasi-ve-bayram-ikramiyesinde-tarih-ve-rakam-netlesti-1072467858.html
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sgk, bağ-kur, emekli maaş, emekli bayram ikramiyesi, emekli sandığı, emekli maaş ve bayram ikramiyesinde ödeme, emekli maaş ve bayram ikramiyesinde tarihler, emekli maaş ve bayram ikramiyesinde ödeme takvimi, ödeme tarihleri, ödeme takvimi
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu: Hesaplara yatırılacağı takvim netleşti
10:30 16.06.2023 (güncellendi: 10:53 16.06.2023) Abone ol
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri duyuruldu.
Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihleri belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şu şekilde:
Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da
Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da
Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da
Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da
Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziran'da
Bağ-Kur emeklileri ödemeyi ne zaman alacak?
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde yatırılacak.
Emekliği sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.
Ne kadar ödeme yapılacak?
14.4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.