https://sputniknews.com.tr/20230616/ekvadorda-toprak-kaymasi-sonucu-olenlerin-sayisi-65e-cikti-1072515851.html

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 65'e çıktı

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 65'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 27 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği duyuruldu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T05:36+0300

2023-06-16T05:36+0300

2023-06-16T05:36+0300

dünya

ekvador

toprak kayması

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Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda, yeni cesetlerin tespit edildiği belirtildi.Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e çıktığı, kayıp kişilerin halen olma ihtimali nedeniyle bir süre daha arama çalışmalarının süreceği ifade edildi.Toprak kayması nedeniyle 163 evin zarar gördüğü, 60 evin tamamen yıkıldığı, 56 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu süre içerisinde onlarca ailenin de evsiz kaldığı görüntülere yansımıştı.Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230511/cotopaxi-yanardagi-kul-puskurtuyor-1070934447.html

ekvador

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ekvador, toprak kayması