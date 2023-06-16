https://sputniknews.com.tr/20230616/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072520416.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6550 liradan, euro 25,8880 liradan güne başladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T09:36+0300
2023-06-16T09:36+0300
2023-06-16T09:36+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 23,6530 liradan alınan dolar 23,6550 liradan satılıyor. 25,8860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8880 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,6750 lira, euronun satış fiyatı ise 25,8510 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 493 lira, çeyrek altın 2 bin 420 lira, Cumhuriyet altını 9.650 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.495 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.99 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.99 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.597 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,6550 liradan, euro 25,8880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,6530 liradan alınan dolar 23,6550 liradan satılıyor. 25,8860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8880 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,6750 lira, euronun satış fiyatı ise 25,8510 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 493 lira, çeyrek altın 2 bin 420 lira, Cumhuriyet altını 9.650 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.495 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 75.99 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.99 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 25.597 dolar seviyesinde.