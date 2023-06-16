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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230616/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072520416.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 23,6550 liradan, euro 25,8880 liradan güne başladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 23,6530 liradan alınan dolar 23,6550 liradan satılıyor. 25,8860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8880 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,6750 lira, euronun satış fiyatı ise 25,8510 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 493 lira, çeyrek altın 2 bin 420 lira, Cumhuriyet altını 9.650 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.495 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.99 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.99 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.597 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:36 16.06.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© İHA
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İstanbul serbest piyasada dolar 23,6550 liradan, euro 25,8880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 23,6530 liradan alınan dolar 23,6550 liradan satılıyor. 25,8860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8880 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 23,6750 lira, euronun satış fiyatı ise 25,8510 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 493 lira, çeyrek altın 2 bin 420 lira, Cumhuriyet altını 9.650 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.495 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 75.99 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.99 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 25.597 dolar seviyesinde.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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