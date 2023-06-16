https://sputniknews.com.tr/20230616/cumhurbaskani-erdogandan-karne-mesaji-1072530054.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T12:29+0300

2023-06-16T12:29+0300

2023-06-16T12:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

karne

yaz tatili

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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, karne, yaz tatili