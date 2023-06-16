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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
karne
yaz tatili
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, karne, yaz tatili
recep tayyip erdoğan, karne, yaz tatili

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne mesajı

12:29 16.06.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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