https://sputniknews.com.tr/20230616/cumhurbaskani-erdogan-tarih-fiskiran-istanbula-minnet-borcumuzu-oduyoruz-1072539054.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul yerel hizmette bir fetret devrine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul yerel hizmette bir fetret devrine girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a minnet borcunu ödediklerini belirterek, "İstanbul sevgimizi eser ve yatırımlarla nakış nakış işleyip... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T14:27+0300
2023-06-16T14:27+0300
2023-06-16T15:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
fetret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından 2.5 yıl önce yanan ve restorasyona giren Vaniköy Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren adeta altın yıllarını yaşadı. Ancak son birkaç yıldır bir fetret devrine girdiğini üzülerek görüyoruz. İnşallah bu fetret devrinden İstanbul'umuz çıkaracağız." dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını iddia ettiler vicdana ve akla sığmayan şeyler söyleyip her zamanki gibi yalanlarla zihinleri bulandırmaya çalıştılar. biz bunlara kulak asmadık. İstanbul'un sembol camilerinden olan cami bu bölgenin kalbi konumunda. Padişahların ziyaretgahlarından olmuştur. İstanbulumuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Caminin ilçemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyor. İşçisinden mimarına kadar herkese teşekkür ediyorum.'Geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz'Bu toprakların bize ait olduğunu gösteren tapular, şanlı maziye bağlayan manevi köprülerimizdir. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyor, millet varlığımızı güçlendirmiş oluyoruz. Tarihi binalarla medeniyetimize vefa borcumuzu ödüyoruz.'Tarih fışkıran İstanbul'a minnet borcumuzu ödüyoruz'Her taşından tarih fışkıran İstanbul'a sevgimizi ve sadakatimiz başkadır. Fatihin emanet bu şehri tüm ilçeleriyle gönülden seviyoruz. Aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul sevgimizi biriler, kadar lafta bırakmadık eser ve yatırımlarla nakış nakış işleyip gösteriyoruz. İstanbul'a minnet borcumuzu ödüyoruz. Kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri inşa ettik.İstanbul'a son 21 yılda yaptığımız yatırımların maliyeti 812 milyar lirayı geçiyor Ancak son birkaç yıldır fetret devrine üzülerek şahit oluyoruz. Bu devirden hep beraber İstanbul'u çıkaracağız.Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren adeta altın yıllarını yaşadı. Ancak son birkaç yıldır bir fetret devrine girdiğini üzülerek görüyoruz. İnşallah bu fetret devrinden İstanbul'umuz 9 ay sonra çıkaracağız."
istanbul
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recep tayyip erdoğan, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, fetret
recep tayyip erdoğan, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, fetret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul yerel hizmette bir fetret devrine girdi
14:27 16.06.2023 (güncellendi: 15:00 16.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a minnet borcunu ödediklerini belirterek, "İstanbul sevgimizi eser ve yatırımlarla nakış nakış işleyip gösteriyoruz. Kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri inşa ettik" dedi. Mevcut İBB yönetimini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul yerel hizmette bir fetret devrine girdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından 2.5 yıl önce yanan ve restorasyona giren Vaniköy Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren adeta altın yıllarını yaşadı. Ancak son birkaç yıldır bir fetret devrine girdiğini üzülerek görüyoruz. İnşallah bu fetret devrinden İstanbul'umuz çıkaracağız." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını iddia ettiler vicdana ve akla sığmayan şeyler söyleyip her zamanki gibi yalanlarla zihinleri bulandırmaya çalıştılar. biz bunlara kulak asmadık. İstanbul'un sembol camilerinden olan cami bu bölgenin kalbi konumunda. Padişahların ziyaretgahlarından olmuştur. İstanbulumuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Caminin ilçemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyor. İşçisinden mimarına kadar herkese teşekkür ediyorum.
'Geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz'
Bu toprakların bize ait olduğunu gösteren tapular, şanlı maziye bağlayan manevi köprülerimizdir. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyor, millet varlığımızı güçlendirmiş oluyoruz. Tarihi binalarla medeniyetimize vefa borcumuzu ödüyoruz.
'Tarih fışkıran İstanbul'a minnet borcumuzu ödüyoruz'
Her taşından tarih fışkıran İstanbul'a sevgimizi ve sadakatimiz başkadır. Fatihin emanet bu şehri tüm ilçeleriyle gönülden seviyoruz. Aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul sevgimizi biriler, kadar lafta bırakmadık eser ve yatırımlarla nakış nakış işleyip gösteriyoruz. İstanbul'a minnet borcumuzu ödüyoruz. Kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri inşa ettik.
İstanbul'a son 21 yılda yaptığımız yatırımların maliyeti 812 milyar lirayı geçiyor Ancak son birkaç yıldır fetret devrine üzülerek şahit oluyoruz. Bu devirden hep beraber İstanbul'u çıkaracağız.
Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren adeta altın yıllarını yaşadı. Ancak son birkaç yıldır bir fetret devrine girdiğini üzülerek görüyoruz. İnşallah bu fetret devrinden İstanbul'umuz 9 ay sonra çıkaracağız."