https://sputniknews.com.tr/20230616/cumhurbaskani-erdogan-galatasarayi-kabul-etti-1072557715.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T19:18+0300
2023-06-16T19:18+0300
2023-06-16T19:18+0300
spor
galatasaray
recep tayyip erdoğan
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galatasaray, recep tayyip erdoğan
galatasaray, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.