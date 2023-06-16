https://sputniknews.com.tr/20230616/chpli-oztrak-onumuzdeki-secimleri-mutlaka-almaya-kararliyiz-1072558173.html

CHP'li Öztrak: Önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyız

CHP'li Öztrak: Önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyız

CHP Sözcüsü Öztrak, Kongre takvimine ilişkin, "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle, yönetimlerimizle, yeni kurumsal yapımızla ve tüzüğümüzle daha da... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T20:03+0300

2023-06-16T20:03+0300

2023-06-16T20:03+0300

türkiye

faik öztrak

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

abdüllatif şener

şener

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin kongre takviminin öngördükleri gibi ilerlediğini belirterek, "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle, yönetimlerimizle, yeni kurumsal yapımızla ve tüzüğümüzle daha da güçleneceğiz. Bundan 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çok daha hazırlıklı şekilde girmeye, önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyız" dedi.Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, dün açıklanan verilere göre Merkez Bankasının brüt rezervlerinin yeniden 100 milyar doların altına düştüğünü, net rezervlerin ise 73 milyar dolar açık verdiğini söyledi.Nisanda, Türkiye'nin yıllık cari açığının 58 milyar dolar olduğunu dile getiren Öztrak, "Bu sabah Kısa Vadeli Dış Borç verileri açıklandı. Türkiye'nin önümüzdeki bir yılda ödemesi gereken borç, 203 milyar dolar. Şimdi yıl sonuna kadar cari açığın hep bu seviyede kalacağını, hiç artmayacağını varsaysak dahi cari açığın finansmanı dahil, bir yıl içinde bu ülkenin dışarıdan bulması gereken borç, 261 milyar dolar" diye konuştu.Kur Korumalı Mevduat (KKM) sahiplerine bütçeden ödenen paranın, ilk beş ayda 4 milyar 439 milyon lira olduğunu söyleyen Öztrak, "Ama bu yanıltmasın. Bu hesapların büyük bir kısmının vadesi bu ay doluyor. Bugün ekonomistler hesaplamışlar, ilk altı ayda KKM sahiplerine bütçeden yapılacak ödeme 75 milyar lirayı bulacakmış. Bir o kadar da Merkez Bankasının kendi hesapları üzerinden ödeme yapması bekleniyor. Sıkıntı her geçen gün derinleşiyor. Hızla tedbir almak gerekiyor" ifadesini kullandı.Öztrak, işin sadece dış açıkla bitmediğini, bütçenin daha yılın 5 aylık döneminde alarm vermeye başladığını savundu."En düşük memur maaşının 22 bin lira olması, şartları tutan tüm memurlara 3600 ek gösterge vaadi, 7 bin 500 lira üstündeki emekli maaşlarının kademeli iyileştirilmesi, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının düşürülmesi, vatandaşlık maaşı bağlanması" sözlerini yerine getirebilmek için ek bütçe gerektiğini belirten Öztrak, bütçe açığının daha şimdiden programda öngörülenin iki katını aşacakmış gibi göründüğünü söyledi.Öztrak, vatandaşların bankalara kredi ve kredi kartı borcunun son bir yılda hemen hemen ikiye katlandığını ve 2 trilyon 106 milyar lira olduğunu aktardı.Bir ekonomi programının en önemli yakıtının "güven" olduğuna işaret eden Öztrak, güvenilir bir program, güvenilir bir kadro ve bunlara güç veren siyasi irade olmazsa hiçbir programın ayakta kalamayacağını söyledi.Öztrak, şöyle devam etti:Son dönemde Rusya'dan yapılan kredili gaz ithalat miktarının, Rusya'ya ne kadar borçlanıldığını gösteren BOTAŞ'ın güncel bilançosunun da açıklanmasının şart olduğunu savunan Öztrak, TÜİK'in TÜFE, büyüme ve işsizlik verileriyle ilgili geriye dönük teknik araştırmanın da bir an önce başlatılması gerektiğini söyledi.Ortada hala bir "acil eylem planı"nın bulunmadığını ifade eden Öztrak, "Diğer taraftan ekonomi yönetiminin başında kim var? Ekonomi yönetimi kime emanet? Mehmet Bey'e mi, Cevdet Bey'e mi, Gaye Hanım'a mı, yoksa sarayın gölgesi Şahap Bey'e mi?" diye konuştu.- "Partimizin kongreler takvimi öngördüğümüz gibi ilerliyor"Partisinin kongre takvimine ilişkin de bilgiler veren Öztrak, şunları kaydetti:'Orada geçersiz oy görünmüyor'"Beş yıldır CHP'de siyaset yapan Abdüllatif Şener, seçimlerde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. İlk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi. Bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna yanıt verirken Öztrak, "Sayın Şener'in oy kullandığı sandığın ıslak imzalı tutanaklarına bakmışlar, orada geçersiz oy görünmüyor. Demek ki oyunu birine vermiş ama kime verdiğini millete açıklamaya da dili varmıyor" dedi.

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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdüllatif şener, şener