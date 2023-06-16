https://sputniknews.com.tr/20230616/chp-milletvekili-sarigul-calim-atmaya-gerek-yok-pas-vermek-lazim-1072535047.html

CHP Milletvekili Sarıgül: Çalım atmaya gerek yok, pas vermek lazım

CHP Milletvekili Sarıgül: Çalım atmaya gerek yok, pas vermek lazım

Partideki değişim tartışmalarını değerlendiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yerel seçimde başarı için takım oyuna işaret etti. "Çalım atmaya... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T13:36+0300

2023-06-16T13:36+0300

2023-06-16T13:38+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mustafa sarıgül

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partide değişimle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Sarıgül şunları kaydetti:"Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi, kadro kazandıramadı, biz kazandıramadık yazıklar olsun bize. Genel Başkan canla başla çalıştı, hayatta bir araya gelmeyecek insanları bir araya getirdi, müthiş bir mücadele verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söyleyeceklerine 190 bin 817 sandığı koruyamayanlara laf söylesinler. Başarı 3 şeyden geçer; lider, kadro, proje. CHP'nin lideri var ama kadronun yardımcı olması lazım.Keşke altılı masadaki Meral Akşener dışındaki liderler de miting yapsalardı, bölgelerine gidip çalışma yapsalardı. Seçimin birinci turunda AK Parti kazanamadı, barajı geçemedi. İkinci tur için neden çalışmadınız. Neden bir hafta eve kapandınız?MYK'daki değişiklikler yeterli mi?Mevcutlar içinde yapılacak olan bir değişiklik dışarıdan, PM dışından MYK'ya birilerini almak mümkün değil. Ama ileride kurultayda genel başkanın arzu ettiği partiyi ileri taşıyacak, toplum mühendisliğini siyasetin kodlarını bilen, Türkiye'nin doğusunu batısını kuzeyini güneyini iyi bilen bir yapıya ihtiyaç var.Ecevit bile aday olduğu zaman altı ay önce bir yıl önce çıkmazdı. Son kurultay günü, İstanbul, İzmir büyükşehirlerin kongresinde çıktı İnönü'ye karşı 'Ben de adayım' dedi kurultaya 20 gün vardı, dolasıyla parti yıpranmamış oldu. Şu an iç meseleleri konuşmak AK Parti'nin ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey değil. İç meseleleri değil, sağlığı, ekonomiyi, engellileri, atanamayan öğretmenleri, affı konuşmak lazım. Neyi konuşuyoruz CHP'ye kim geldi kim gitti. Kim konuşuyor CHP ile uzaktan yakından alakası olmayanlar. CHP'de siyaset yapanlar da bu tartışmalara çanak tutarak o insanların ekmeğine yağ sürüyor."

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül