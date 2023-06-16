CHP Milletvekili Sarıgül: Çalım atmaya gerek yok, pas vermek lazım

Türkiye
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neoliberal politikalara mı dönülüyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuşacak
14:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230616/chp-milletvekili-sarigul-calim-atmaya-gerek-yok-pas-vermek-lazim-1072535047.html
CHP Milletvekili Sarıgül: Çalım atmaya gerek yok, pas vermek lazım
CHP Milletvekili Sarıgül: Çalım atmaya gerek yok, pas vermek lazım
Partideki değişim tartışmalarını değerlendiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yerel seçimde başarı için takım oyuna işaret etti. "Çalım atmaya... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T13:36+0300
2023-06-16T13:38+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mustafa sarıgül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071832658_0:105:3074:1834_1920x0_80_0_0_7d4fe878fc76b7a7fe1e23d79749ab3b.jpg
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partide değişimle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Sarıgül şunları kaydetti:"Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi, kadro kazandıramadı, biz kazandıramadık yazıklar olsun bize. Genel Başkan canla başla çalıştı, hayatta bir araya gelmeyecek insanları bir araya getirdi, müthiş bir mücadele verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söyleyeceklerine 190 bin 817 sandığı koruyamayanlara laf söylesinler. Başarı 3 şeyden geçer; lider, kadro, proje. CHP'nin lideri var ama kadronun yardımcı olması lazım.Keşke altılı masadaki Meral Akşener dışındaki liderler de miting yapsalardı, bölgelerine gidip çalışma yapsalardı. Seçimin birinci turunda AK Parti kazanamadı, barajı geçemedi. İkinci tur için neden çalışmadınız. Neden bir hafta eve kapandınız?MYK'daki değişiklikler yeterli mi?Mevcutlar içinde yapılacak olan bir değişiklik dışarıdan, PM dışından MYK'ya birilerini almak mümkün değil. Ama ileride kurultayda genel başkanın arzu ettiği partiyi ileri taşıyacak, toplum mühendisliğini siyasetin kodlarını bilen, Türkiye'nin doğusunu batısını kuzeyini güneyini iyi bilen bir yapıya ihtiyaç var.Ecevit bile aday olduğu zaman altı ay önce bir yıl önce çıkmazdı. Son kurultay günü, İstanbul, İzmir büyükşehirlerin kongresinde çıktı İnönü'ye karşı 'Ben de adayım' dedi kurultaya 20 gün vardı, dolasıyla parti yıpranmamış oldu. Şu an iç meseleleri konuşmak AK Parti'nin ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey değil. İç meseleleri değil, sağlığı, ekonomiyi, engellileri, atanamayan öğretmenleri, affı konuşmak lazım. Neyi konuşuyoruz CHP'ye kim geldi kim gitti. Kim konuşuyor CHP ile uzaktan yakından alakası olmayanlar. CHP'de siyaset yapanlar da bu tartışmalara çanak tutarak o insanların ekmeğine yağ sürüyor."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071832658_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_acc63292aea775edbbac182e8adeb869.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül

CHP Milletvekili Sarıgül: Çalım atmaya gerek yok, pas vermek lazım

13:36 16.06.2023 (güncellendi: 13:38 16.06.2023)
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Partideki değişim tartışmalarını değerlendiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yerel seçimde başarı için takım oyuna işaret etti. "Çalım atmaya gerek yok, pas vermek lazım" dedi. Sarıgül İBB adaylığı için ise kapıları kapattı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partide değişimle ilgili tartışmaları değerlendirdi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Sarıgül şunları kaydetti:
"Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi, kadro kazandıramadı, biz kazandıramadık yazıklar olsun bize. Genel Başkan canla başla çalıştı, hayatta bir araya gelmeyecek insanları bir araya getirdi, müthiş bir mücadele verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söyleyeceklerine 190 bin 817 sandığı koruyamayanlara laf söylesinler. Başarı 3 şeyden geçer; lider, kadro, proje. CHP'nin lideri var ama kadronun yardımcı olması lazım.
Keşke altılı masadaki Meral Akşener dışındaki liderler de miting yapsalardı, bölgelerine gidip çalışma yapsalardı. Seçimin birinci turunda AK Parti kazanamadı, barajı geçemedi. İkinci tur için neden çalışmadınız. Neden bir hafta eve kapandınız?

MYK'daki değişiklikler yeterli mi?

Mevcutlar içinde yapılacak olan bir değişiklik dışarıdan, PM dışından MYK'ya birilerini almak mümkün değil. Ama ileride kurultayda genel başkanın arzu ettiği partiyi ileri taşıyacak, toplum mühendisliğini siyasetin kodlarını bilen, Türkiye'nin doğusunu batısını kuzeyini güneyini iyi bilen bir yapıya ihtiyaç var.
Ecevit bile aday olduğu zaman altı ay önce bir yıl önce çıkmazdı. Son kurultay günü, İstanbul, İzmir büyükşehirlerin kongresinde çıktı İnönü'ye karşı 'Ben de adayım' dedi kurultaya 20 gün vardı, dolasıyla parti yıpranmamış oldu. Şu an iç meseleleri konuşmak AK Parti'nin ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey değil. İç meseleleri değil, sağlığı, ekonomiyi, engellileri, atanamayan öğretmenleri, affı konuşmak lazım. Neyi konuşuyoruz CHP'ye kim geldi kim gitti. Kim konuşuyor CHP ile uzaktan yakından alakası olmayanlar. CHP'de siyaset yapanlar da bu tartışmalara çanak tutarak o insanların ekmeğine yağ sürüyor."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала