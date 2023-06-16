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Cezayir lideri Tebbun: Rusya, küresel krizlerin şiddetinin azaltılmasında önemli rol oynuyor
Cezayir lideri Tebbun: Rusya, küresel krizlerin şiddetinin azaltılmasında önemli rol oynuyor
Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun, Rusya’nın uyguladığı politikalar ve ihtiyaç sahibi ülkelere buğday tedarikiyle mevcut küresel krizlerin şiddetinin... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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Tebbun, Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenen genel oturum sırasında, “Rusya, uyguladığı politikalar, ihtiyaç sahibi ülkelere sağladığı buğday tedarikleri, başta yoksul ülkeler farklı ülkelerle işbirliği ve ortaklıklar geliştirmeye yönelik çabaları sayesinde mevcut krizlerin şiddetinin azaltılmasında önemli rol oynuyor. Rusya bu ülkelere yardım sağlıyor, zira onlar özellikle mevcut krizlerden acı çekiyor” diye konuştu.‘Ekonomi politize edilmemeli’Tebbun, “Bugün yeni, ilan edilmeyen ekonomik savaş görüyoruz. Bu savaş, özünde doğal değil” ifadesini kullandı.1950’li yıllarda yaşanan soğuk savaş sırasında yaşananlar ve günümüzdeki olaylar arasında büyük fark olduğunu kaydeden Cezayir lideri, “Elbette ihtiyaçlar değişti. Rusya kadar tahıl üreten çok az ülke var. Kimse sizi, bu politikadaki çizginizden vazgeçmeye zorlayamaz. Buna tarım alanı, tahıl tedariki de dahil. Umarım, çılgın girişimlerde bulunan insanların aklı başına gelir ve normal ekonomik politika uygularlar” dedi.Rusya’nın, doğalgaz üreticileri kongrelerinde önemli rol oynadığını ve gaz ihracatını organize etmek için çok şey yaptığını dile getiren Tebbun, “Dün Sayın Başkan Putin’le sohbet ettim. Tarım, enerji ve gıda üretimi ile işleme endüstrisi dahil çeşitli sanayi sektörlerini geliştirmek için çok cazip plan sunduk” diye anlattı.Cezayir’in yatırım için “çok önemli destinasyon” haline geldiğini ve hükümetinin işletmeleri çekmek için farklı kolaylıklar sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Cezayir lideri, “” ifadesini kullandı.‘BRICS’e katılmak istiyoruz’Tebbun, “Ülkem adına konuşuyorum. Ekonomimizi, maruz kaldığımız baskıdan kurtarmak için en kısa zamanda BRICS örgütüne katılmak istiyoruz” diye konuştu.
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Cezayir lideri Tebbun: Rusya, küresel krizlerin şiddetinin azaltılmasında önemli rol oynuyor

21:40 16.06.2023
© AACezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun, Rusya’nın uyguladığı politikalar ve ihtiyaç sahibi ülkelere buğday tedarikiyle mevcut küresel krizlerin şiddetinin azaltılmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Tebbun, Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenen genel oturum sırasında, “Rusya, uyguladığı politikalar, ihtiyaç sahibi ülkelere sağladığı buğday tedarikleri, başta yoksul ülkeler farklı ülkelerle işbirliği ve ortaklıklar geliştirmeye yönelik çabaları sayesinde mevcut krizlerin şiddetinin azaltılmasında önemli rol oynuyor. Rusya bu ülkelere yardım sağlıyor, zira onlar özellikle mevcut krizlerden acı çekiyor” diye konuştu.

‘Ekonomi politize edilmemeli’

Tebbun, “Bugün yeni, ilan edilmeyen ekonomik savaş görüyoruz. Bu savaş, özünde doğal değil” ifadesini kullandı.
1950’li yıllarda yaşanan soğuk savaş sırasında yaşananlar ve günümüzdeki olaylar arasında büyük fark olduğunu kaydeden Cezayir lideri, “Elbette ihtiyaçlar değişti. Rusya kadar tahıl üreten çok az ülke var. Kimse sizi, bu politikadaki çizginizden vazgeçmeye zorlayamaz. Buna tarım alanı, tahıl tedariki de dahil. Umarım, çılgın girişimlerde bulunan insanların aklı başına gelir ve normal ekonomik politika uygularlar” dedi.
Rusya’nın, doğalgaz üreticileri kongrelerinde önemli rol oynadığını ve gaz ihracatını organize etmek için çok şey yaptığını dile getiren Tebbun, “Dün Sayın Başkan Putin’le sohbet ettim. Tarım, enerji ve gıda üretimi ile işleme endüstrisi dahil çeşitli sanayi sektörlerini geliştirmek için çok cazip plan sunduk” diye anlattı.
Cezayir’in yatırım için “çok önemli destinasyon” haline geldiğini ve hükümetinin işletmeleri çekmek için farklı kolaylıklar sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Cezayir lideri, “” ifadesini kullandı.

‘BRICS’e katılmak istiyoruz’

Tebbun, “Ülkem adına konuşuyorum. Ekonomimizi, maruz kaldığımız baskıdan kurtarmak için en kısa zamanda BRICS örgütüne katılmak istiyoruz” diye konuştu.
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