Bulutları suya dönüştüren 'sis tutucular': Günde yaklaşık 400 litre su topluyor

© AAPeru'nun başkenti olan Lima kentinde bir grup insan, günde 200 ila 400 litre su toplayan ‘sis tutucular’ ile çalışıyor.
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© AA
Peru'nun başkenti olan Lima kentinde bir grup insan, günde 200 ila 400 litre su toplayan ‘sis tutucular’ ile çalışıyor.
© AAYaklaşık iki milyon insanın yaşadığı Lima'nın kamusal su hizmetine erişimi olmayan mahalleleri için su sağlıyorlar.
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© AA
Yaklaşık iki milyon insanın yaşadığı Lima'nın kamusal su hizmetine erişimi olmayan mahalleleri için su sağlıyorlar.
© AAPerulu bir zootekni mühendisi olan Abel Cruz Gutierrez, 20 yıl önce bulutlardan nasıl su toplanacağını ve ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacağını keşfetti.
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© AA
Perulu bir zootekni mühendisi olan Abel Cruz Gutierrez, 20 yıl önce bulutlardan nasıl su toplanacağını ve ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacağını keşfetti.
© AANaylon ipliklerden örülmüş ağlardan oluşan sistemi Peru, Ekvador, Kolombiya, Bolivya, Meksika ve Şili'deki projelerde uygulandı.
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© AA
Naylon ipliklerden örülmüş ağlardan oluşan sistemi Peru, Ekvador, Kolombiya, Bolivya, Meksika ve Şili'deki projelerde uygulandı.
© AAAbel şimdi moringa tohumlarını kullanarak doğal bir su arıtma yöntemi geliştirmeye çalışıyor.
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© AA
Abel şimdi moringa tohumlarını kullanarak doğal bir su arıtma yöntemi geliştirmeye çalışıyor.