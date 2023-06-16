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Bulutları suya dönüştüren 'sis tutucular': Günde yaklaşık 400 litre su topluyor
Bulutları suya dönüştüren 'sis tutucular': Günde yaklaşık 400 litre su topluyor
Zootekni mühendisi Abel Cruz Gutierrez, Peru'daki ihtiyaç sahibi mahalleler için bulutları suya dönüştürüyor. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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bulut, fotoğraf, peru, su, фото

Bulutları suya dönüştüren 'sis tutucular': Günde yaklaşık 400 litre su topluyor

15:22 16.06.2023
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Zootekni mühendisi Abel Cruz Gutierrez, Peru'daki ihtiyaç sahibi mahalleler için bulutları suya dönüştürüyor.
© AAPeru'nun başkenti olan Lima kentinde bir grup insan, günde 200 ila 400 litre su toplayan ‘sis tutucular’ ile çalışıyor.
'Sis tutucular': Bulutları suya dönüştürüyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Peru'nun başkenti olan Lima kentinde bir grup insan, günde 200 ila 400 litre su toplayan ‘sis tutucular’ ile çalışıyor.
© AAYaklaşık iki milyon insanın yaşadığı Lima'nın kamusal su hizmetine erişimi olmayan mahalleleri için su sağlıyorlar.
'Sis tutucular': Bulutları suya dönüştürüyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Yaklaşık iki milyon insanın yaşadığı Lima'nın kamusal su hizmetine erişimi olmayan mahalleleri için su sağlıyorlar.
© AAPerulu bir zootekni mühendisi olan Abel Cruz Gutierrez, 20 yıl önce bulutlardan nasıl su toplanacağını ve ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacağını keşfetti.
'Sis tutucular': Bulutları suya dönüştürüyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Perulu bir zootekni mühendisi olan Abel Cruz Gutierrez, 20 yıl önce bulutlardan nasıl su toplanacağını ve ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacağını keşfetti.
© AANaylon ipliklerden örülmüş ağlardan oluşan sistemi Peru, Ekvador, Kolombiya, Bolivya, Meksika ve Şili'deki projelerde uygulandı.
'Sis tutucular': Bulutları suya dönüştürüyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Naylon ipliklerden örülmüş ağlardan oluşan sistemi Peru, Ekvador, Kolombiya, Bolivya, Meksika ve Şili'deki projelerde uygulandı.
© AAAbel şimdi moringa tohumlarını kullanarak doğal bir su arıtma yöntemi geliştirmeye çalışıyor.
'Sis tutucular': Bulutları suya dönüştürüyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Abel şimdi moringa tohumlarını kullanarak doğal bir su arıtma yöntemi geliştirmeye çalışıyor.
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