https://sputniknews.com.tr/20230616/bodrumda-makilik-alanda-yangin-1072544859.html
Bodrum'da makilik alanda yangın
Bodrum'da makilik alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T15:48+0300
2023-06-16T15:48+0300
2023-06-16T15:48+0300
yaşam
bodrum
yangın
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ilkicik Koyu'ndaki makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterine giren yangın söndürme helikopteri "NEFES" ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi.Ekiplerin çabalarıyla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangın makilik alanda zarara yol açtı.Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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bodrum, yangın
Bodrum'da makilik alanda yangın
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü
ilkicik Koyu'ndaki makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterine giren yangın söndürme helikopteri "NEFES" ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Ekiplerin çabalarıyla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangın makilik alanda zarara yol açtı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.