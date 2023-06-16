https://sputniknews.com.tr/20230616/bodrumda-makilik-alanda-yangin-1072544859.html

Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T15:48+0300

2023-06-16T15:48+0300

2023-06-16T15:48+0300

yaşam

bodrum

yangın

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ilkicik Koyu'ndaki makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterine giren yangın söndürme helikopteri "NEFES" ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi.Ekiplerin çabalarıyla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangın makilik alanda zarara yol açtı.Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

bodrum

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2023

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bodrum, yangın