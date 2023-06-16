https://sputniknews.com.tr/20230616/bm-sudanda-catisma-sonucu-1-milyondan-fazla-cocuk-yerinden-edildi-1072558759.html

BM: Sudan'da çatışma sonucu 1 milyondan fazla çocuk yerinden edildi

BM: Sudan'da çatışma sonucu 1 milyondan fazla çocuk yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 1 milyondan fazla çocuğun yerinden edildiğini bildirdi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T20:32+0300

2023-06-16T20:32+0300

2023-06-16T20:32+0300

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UNICEF Sudan Temsilcisi Mandeep O'Brien, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da 6 Haziran itibarıyla 330 çocuğun hayatını kaybettiğine ve 1900 çocuğun yaralandığına ilişkin güvenilir raporlar bulunduğunu belirtti.Erişim engelleri nedeniyle 13 milyon çocuğun ciddi insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizen O'Brien, "Sudan'da iki aydır süren çatışma nedeniyle 1 milyondan fazla çocuk yerinden edildi" bilgisini paylaştı.Açıklamada, özellikle Darfur'daki durumun endişe verici olduğuna dikkat çekilerek, bölgeden teyitli bilgi edinmenin zorlaştığı aktarıldı.Darfur'da yaklaşık 5,6 milyon çocuğun bulunduğu belirtilen açıklamada, bunlardan yaklaşık 270 bininin yerinden edildiği bilgisi yer aldı.O'Brien, "Sudan'ın geleceği tehlike altında ve çocukların ölmesi ve acı çekmesini kabul edemeyiz" ifadelerini kullanarak, Sudan'daki çocukların korkunç bir kabusun içinde kaldığını ve en ağır yüke maruz bırakıldığını kaydetti.Sudan için 19 Haziran'da Cenevre'de taahhüt konferansı düzenlenecekÖte yandan, Sudan'daki insani yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla 19 Haziran'da Cenevre'de üst düzey taahhüt konferansı düzenlenecek.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan duyuruda konferansın BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Mısır, Almanya, Katar ve Suudi Arabistan tarafından düzenlendiği ifade edildi.BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konferansa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çevrim içi katılacağını belirtti.Haq, Cenevre'de 19 Haziran'da düzenlenecek konferansa donörlerin "cömertçe" katkı sağlamalarının talep edildiğini kaydederek, insani yardımların Sudan ve komşu ülkelere aktarılacağını dile getirdi.- Sudan'daki ordu ve HDK arasındaki çatışmalarSudan ordusu, bir zamanlar desteklediği, ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla bu yıl başında başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

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