https://sputniknews.com.tr/20230616/bakan-tunc-simdi-sira-yeni-bir-anayasada-1072560303.html

Bakan Tunç: Şimdi sıra yeni bir anayasada

Bakan Tunç: Şimdi sıra yeni bir anayasada

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şimdi sıra yeni bir anayasada. Türkiye Büyük Millet Meclisinde uzlaşmayı sağlayarak ülkemizi, milletimizin talebi olan yeni... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T21:34+0300

2023-06-16T21:34+0300

2023-06-16T21:34+0300

türkiye

yılmaz tunç

bartın

anayasa

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Adalet Bakanı Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde vatandaşlara hitap etti.Seçimlerdeki vaatlerini beş yıllık sürede yerine getirmenin gayreti içinde olacaklarını ifade eden Tunç, Bartın ve Türkiye'ye hizmet edeceklerini söyledi. Adil ve etkin şekilde adalet hizmetlerinden faydalanılması için çaba göstereceklerini dile getiren Tunç, her alanda atılması gereken tüm adımları atacaklarını bildirdi.Adalet Bakanı Tunç, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla büyüyen Türkiye'de istikrarlı kalkınmayı devam ettireceklerini vurguladı.Türkiye'yi büyük eserlere kavuşturmayı sürdüreceklerini anlatan Tunç, şöyle devam etti:Türkiye'nin demokratikleşmesi için son 21 yılda yapılanları anlatan Tunç, vatandaşların önündeki engelleri kaldırmaya, hukuk devletini güçlendirmeye, demokrasinin çıtasını yükseltmeye kararlı olduklarını aktardı.Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için tüm gayreti göstereceklerinin altını çizen Tunç, güçlü ve sözü etkili Türkiye yolunda önemli mesafeler aldıklarını, dünyada sözü geçen bir Türkiye'nin bulunduğunu kaydetti.Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl krizini çözen ve dünyada takdir gören bir lider olduğunu dile getirdi.Tunç, konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

türkiye

bartın

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