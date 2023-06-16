Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Temmuz zamları beklentinin altında olur
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuştu
15:05
98 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hatay nefes alamıyor?
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230616/bakan-simsek-refah-artisini-saglayacak-modelle-yola-devam-edecegiz-1072554544.html
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileri bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yatırım ve istihdam konusunda güçlü... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T17:46+0300
2023-06-16T17:46+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072042326_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_170a8e972eb0b349cb1ecd89384cc63c.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün önce TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile daha sonrasında ise Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle TBB'nin Akmerkez'deki yerinde ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bugün gerçekleşen toplantının bir istişare toplantısı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi.Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.TÜSİAD, gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde son dönem gelişmeler ile ilgili sunum yaptı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nde konuşma yapan Tuncay Özilhan, "Sayın Mehmet Şimşek ile TÜSİAD yönetimi olarak bir araya geldik. Ekonomi yönetimi ile ilgili tespitlerimizi sayın Bakan ile paylaştık ve çok açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi ikiz açık yaşıyor ancak sorunlarımız çözümsüz değil" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072042326_307:0:2767:1845_1920x0_80_0_0_15f102f8190f42ac83426442a2cfb09f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz

17:46 16.06.2023
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileri bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yatırım ve istihdam konusunda güçlü biçimde refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün önce TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile daha sonrasında ise Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle TBB'nin Akmerkez'deki yerinde ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bugün gerçekleşen toplantının bir istişare toplantısı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi.
Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.
TÜSİAD, gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde son dönem gelişmeler ile ilgili sunum yaptı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nde konuşma yapan Tuncay Özilhan, "Sayın Mehmet Şimşek ile TÜSİAD yönetimi olarak bir araya geldik. Ekonomi yönetimi ile ilgili tespitlerimizi sayın Bakan ile paylaştık ve çok açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi ikiz açık yaşıyor ancak sorunlarımız çözümsüz değil" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала