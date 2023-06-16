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https://sputniknews.com.tr/20230616/bakan-ozhaseki-bu-cennet-vatanin-en-buyuk-dezavantaji-deprem-ulkesi-olmasidir-1072561379.html
Bakan Özhaseki: Bu cennet vatanın en büyük dezavantajı deprem ülkesi olmasıdır
Bakan Özhaseki: Bu cennet vatanın en büyük dezavantajı deprem ülkesi olmasıdır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Hepimiz şunu bilelim ki, üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın en büyük dezavantajı deprem... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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mehmet özhaseki
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür şimdiye kadar belki de hiçbir milletin altından kalkamayacağı derecede büyük bir afetin altından biz millet olarak kalktık. Böyle bir milletin üyesi olmak bizlere gurur veriyor" dedi.Özhaseki, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesindeki Kurtlar Mahallesi'nde depremin ardından rezerv (daha önceden yapılan) TOKİ konutlarına yerleştirilen afetzedeleri ziyaret etti.Burada depremzede ailelere başsağlığı temennisinde bulunan Özhaseki, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından hayatını kaybeden afetzedeler için dua etti.Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen "Planlama Çalışması Toplantısı"na katılan Özhaseki, burada, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.Depremlerin sadece son yüzyılda yaşanan en büyük afet olmadığını dikkati çeken Özhaseki, "Anadolu topraklarına gelip medeniyet kurduğumuz, bin yıllık tarihimizde rastlayabildiğimiz en büyük felaket" diye konuştu.Özhaseki, afetin yüzlerce ilçe ve binlerce köyün etkilendiğini ifade ederek, depremin açtığı yaranın herkesin yüreğini kanattığını söyledi.Bağımsız olarak bakıldığında 680 bin konutun yeniden yapılması gerektiğini dile getiren Özhaseki 170 bin civarında da iş yerinin yapılması gerektiğini belirtti."Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın en büyük dezavantajı deprem ülkesi olmasıdır" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:Özhaseki, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta olduğunu ve 800 belediyenin her birinin en yakın yere koştuğunu dile getirdi.Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile ilgililer katıldı.Basına kapalı devam eden toplantıda Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan projeler görüşüldü.
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Bakan Özhaseki: Bu cennet vatanın en büyük dezavantajı deprem ülkesi olmasıdır

22:16 16.06.2023
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© İHA / HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Hepimiz şunu bilelim ki, üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın en büyük dezavantajı deprem ülkesi olmasıdır” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür şimdiye kadar belki de hiçbir milletin altından kalkamayacağı derecede büyük bir afetin altından biz millet olarak kalktık. Böyle bir milletin üyesi olmak bizlere gurur veriyor" dedi.
Özhaseki, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesindeki Kurtlar Mahallesi'nde depremin ardından rezerv (daha önceden yapılan) TOKİ konutlarına yerleştirilen afetzedeleri ziyaret etti.
Burada depremzede ailelere başsağlığı temennisinde bulunan Özhaseki, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından hayatını kaybeden afetzedeler için dua etti.
Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen "Planlama Çalışması Toplantısı"na katılan Özhaseki, burada, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
Depremlerin sadece son yüzyılda yaşanan en büyük afet olmadığını dikkati çeken Özhaseki, "Anadolu topraklarına gelip medeniyet kurduğumuz, bin yıllık tarihimizde rastlayabildiğimiz en büyük felaket" diye konuştu.
Özhaseki, afetin yüzlerce ilçe ve binlerce köyün etkilendiğini ifade ederek, depremin açtığı yaranın herkesin yüreğini kanattığını söyledi.
Bağımsız olarak bakıldığında 680 bin konutun yeniden yapılması gerektiğini dile getiren Özhaseki 170 bin civarında da iş yerinin yapılması gerektiğini belirtti.
"Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın en büyük dezavantajı deprem ülkesi olmasıdır" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:
"Son yüzyılda bu topraklarda 6 ve üzerinde şiddette 226 deprem meydana gelmiş. Denizde olanları saymazsak ana karanın üzerinde 60'dan fazla deprem var. Toprağa verdiğimiz canların sayısı 130 bin. Bundan ders almazsak neyden ders alacağız biz. Bundan sonra önümüze böyle bakmamız icap ediyor. Bir an önce hasarların sarılması, şehirlerdeki ticari hayatın canlanması, o şehirlerimizin eski canlılığına kavuşması için hep birlikte tedbir alacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ama usule uygun olarak. Usullere riayet edelim. Bundan sonra biraz daha tedbirli olarak hareket edelim. Çok şükür şimdiye kadar belki de hiçbir milletin altından kalkamayacağı derecede büyük bir afetin altından biz millet olarak kalktık. Böyle bir milletin üyesi olmak bizlere gurur veriyor."
Özhaseki, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta olduğunu ve 800 belediyenin her birinin en yakın yere koştuğunu dile getirdi.
Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile ilgililer katıldı.
Basına kapalı devam eden toplantıda Kahramanmaraş'ta yapılması planlanan projeler görüşüldü.
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