https://sputniknews.com.tr/20230616/aydindan-yunanistana-yuzerek-gitmeye-calisan-kacak-gocmen-yakalandi-1072562986.html
Aydın'dan Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı
Aydın'dan Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T22:50+0300
2023-06-16T22:50+0300
2023-06-16T22:50+0300
aydın
türkiye
göçmen
yunanistan
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sahil güvenlik gemisindeki görevliler, denizde bir kişinin yüzdüğünü fark etti.Düzensiz göçmenin yüzerek Sisam Adası’na geçmeye çalıştığı belirlendi.Karaya çıkarılan düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
aydın
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aydın, göçmen, yunanistan
aydın, göçmen, yunanistan
Aydın'dan Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek Yunanistan'a gitmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sahil güvenlik gemisindeki görevliler, denizde bir kişinin yüzdüğünü fark etti.
Düzensiz göçmenin yüzerek Sisam Adası’na geçmeye çalıştığı belirlendi.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.