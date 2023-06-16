Avustralyalı senatör parlamentoda cinsel saldırıya uğradığını gözyaşları içinde anlattı

Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Kiev'in saldırganlığına son vermek için operasyon başlatmak zorunda kaldık
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Temmuz zamları beklentinin altında olur
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuşuyor
15:05
137 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230616/avustralyali-senator-parlamentoda-cinsel-saldiriya-ugradigini-gozyaslari-icinde-anlatti-1072545510.html
Avustralyalı senatör parlamentoda cinsel saldırıya uğradığını gözyaşları içinde anlattı
Avustralyalı senatör parlamentoda cinsel saldırıya uğradığını gözyaşları içinde anlattı
Avusturalyalı senatör Lidia Thorpe, erkek bir senatör tarafından parlamentoda cinsel tacize uğradığını gözyaşları içinde anlattı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T15:50+0300
2023-06-16T16:19+0300
dünya
asya & pasifik
avustralya
senatör
taciz
cinsel taciz
cinsel istismar
cinsel saldırı
senato
parlamento
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072545644_0:0:483:273_1920x0_80_0_0_d8918f87c7fb386c6e82c52e128301f4.jpg
Avusturalyalı senatör Lidia Thorpe, bir erkek senatör tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında yaşadıklarını anlatan Thorpe, erkek senatör tarafından takip edildiğini, uygunsuz bir teklife maruz kaldığını ve uygunsuz bir şekilde kendisine dokunulduğunu gözyaşları içinde anlattı. Hükümete seslenen Thorpe, parlamento binasının özellikle kadınlar için daha güvenli bir hale getirilmesi çağrısında bulundu. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan senatör, bu konuda polise gitmediğini ya da yasal işlem başlatma kararı almadığını kaydetti. “Nüfuzlu bir erkek tarafından cinsel ve uygunsuz bir teklife maruz kaldım” diyen Thorpe, söz konusu senatörün kendisini herhangi bir kamera ya da kimsenin bulunmadığı merdiven boşluğuna kadar takip ettiğini dile getirdi. Senatör Thorpe, “Cinsel saldırının ne olduğuna ilişkin farklı anlayışlar var. Ancak ben takip edildim, uygunsuz bir teklif aldım ve uygunsuz bir şekilde bana dokunuldu” ifadelerini kullandı.'İsim vermedim'Thorpe’un bu açıklamaları bir önceki gün parlamentoda gerçekleştirdiği konuşması sırasında Liberal Parti Senatörü David Van’ın kendisine karşı bir önceki davranışlarından eleştirmesinin ardından geldi. Thorpe’un bir sonraki gün yaptığı cinsel saldırı açıklamasıyla bu kez gözler Van’a çevrildi. Van bu iddiaları reddederken Thorpe, yaşadıklarını anlattığını ve bu konuda herhangi bir isim ya da olayın ne zaman yaşandığına dair tarih vermediğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220801/kendi-yemin-metnini-yazan-avustralyali-senator-ingiltere-kralicesine-somurgeci-dedi-1059368604.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072545644_20:0:473:340_1920x0_80_0_0_6faefabf187da4c92d95ccb9eccd9361.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, avustralya, senatör, taciz, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel saldırı, senato, parlamento
asya & pasifik, avustralya, senatör, taciz, cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel saldırı, senato, parlamento

Avustralyalı senatör parlamentoda cinsel saldırıya uğradığını gözyaşları içinde anlattı

15:50 16.06.2023 (güncellendi: 16:19 16.06.2023)
© İHAAvusturalyalı senatör Lidia Thorpe, erkek bir senatör tarafından parlamentoda cinsel tacize uğradığını gözyaşları içinde anlattı.
Avusturalyalı senatör Lidia Thorpe, erkek bir senatör tarafından parlamentoda cinsel tacize uğradığını gözyaşları içinde anlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Avusturalyalı senatör Lidia Thorpe, erkek bir senatör tarafından parlamentoda cinsel tacize uğradığını gözyaşları içinde anlattı.
Avusturalyalı senatör Lidia Thorpe, bir erkek senatör tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.
Parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında yaşadıklarını anlatan Thorpe, erkek senatör tarafından takip edildiğini, uygunsuz bir teklife maruz kaldığını ve uygunsuz bir şekilde kendisine dokunulduğunu gözyaşları içinde anlattı.
Hükümete seslenen Thorpe, parlamento binasının özellikle kadınlar için daha güvenli bir hale getirilmesi çağrısında bulundu.
Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan senatör, bu konuda polise gitmediğini ya da yasal işlem başlatma kararı almadığını kaydetti.
“Nüfuzlu bir erkek tarafından cinsel ve uygunsuz bir teklife maruz kaldım” diyen Thorpe, söz konusu senatörün kendisini herhangi bir kamera ya da kimsenin bulunmadığı merdiven boşluğuna kadar takip ettiğini dile getirdi.
Senatör Thorpe, “Cinsel saldırının ne olduğuna ilişkin farklı anlayışlar var. Ancak ben takip edildim, uygunsuz bir teklif aldım ve uygunsuz bir şekilde bana dokunuldu” ifadelerini kullandı.
'İsim vermedim'
Thorpe’un bu açıklamaları bir önceki gün parlamentoda gerçekleştirdiği konuşması sırasında Liberal Parti Senatörü David Van’ın kendisine karşı bir önceki davranışlarından eleştirmesinin ardından geldi.
Thorpe’un bir sonraki gün yaptığı cinsel saldırı açıklamasıyla bu kez gözler Van’a çevrildi. Van bu iddiaları reddederken Thorpe, yaşadıklarını anlattığını ve bu konuda herhangi bir isim ya da olayın ne zaman yaşandığına dair tarih vermediğini sözlerine ekledi.
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
DÜNYA
Kendi yemin metnini yazan Avustralyalı senatör, İngiltere Kraliçesi'ne 'sömürgeci' dedi
1 Ağustos 2022, 15:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала