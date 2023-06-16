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https://sputniknews.com.tr/20230616/akdenizde-43-buyuklugunde-deprem-1072514394.html
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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akdeniz, deprem
akdeniz, deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

01:47 16.06.2023 (güncellendi: 01:55 16.06.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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