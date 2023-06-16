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Ahmet Ercan 'Ölüdeniz kırığını sürdürecek' diyerek uyardı: Depremin büyüklüğünü açıkladı
Ahmet Ercan 'Ölüdeniz kırığını sürdürecek' diyerek uyardı: Depremin büyüklüğünü açıkladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T06:50+0300
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türkiye
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından deprem uzmanlarının uyarıları sürüyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir" uyarısında bulundu. Ercan paylaşımında şunları kaydetti: "11 il depreminde, ilk deprem Pazarcık'ta Ölüdeniz kırığının kuzey hattı üzerinde oldu. Ancak, kırık güneye inmedi. İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir. Ne zaman, bilmiyoruz." Ercan, daha sonra açıklamasına gelen sorulara yanıt verdi. Depremin büyüklüğüyle ilgili soruya Ercan, "M6.5-M7.1" yanıtını verdi.
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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, kahramanmaraş
ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, kahramanmaraş

Ahmet Ercan 'Ölüdeniz kırığını sürdürecek' diyerek uyardı: Depremin büyüklüğünü açıkladı

06:50 16.06.2023 (güncellendi: 06:52 16.06.2023)
© AAJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir" açıklamasında bulundu. Ercan, bölge için 6.5-7.1 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından deprem uzmanlarının uyarıları sürüyor.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir" uyarısında bulundu.
Ercan paylaşımında şunları kaydetti:
"11 il depreminde, ilk deprem Pazarcık'ta Ölüdeniz kırığının kuzey hattı üzerinde oldu. Ancak, kırık güneye inmedi. İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir. Ne zaman, bilmiyoruz."
Ercan, daha sonra açıklamasına gelen sorulara yanıt verdi. Depremin büyüklüğüyle ilgili soruya Ercan, "M6.5-M7.1" yanıtını verdi.
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