https://sputniknews.com.tr/20230616/ahmet-ercan-oludeniz-kirigini-surdurecektir-diyerek-uyardi-depremin-buyuklugunu-acikladi-1072516676.html

Ahmet Ercan 'Ölüdeniz kırığını sürdürecek' diyerek uyardı: Depremin büyüklüğünü açıkladı

Ahmet Ercan 'Ölüdeniz kırığını sürdürecek' diyerek uyardı: Depremin büyüklüğünü açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T06:50+0300

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türkiye

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

deprem

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından deprem uzmanlarının uyarıları sürüyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir" uyarısında bulundu. Ercan paylaşımında şunları kaydetti: "11 il depreminde, ilk deprem Pazarcık'ta Ölüdeniz kırığının kuzey hattı üzerinde oldu. Ancak, kırık güneye inmedi. İleride bir deprem sonrası Kilis üzerinden Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir. Ne zaman, bilmiyoruz." Ercan, daha sonra açıklamasına gelen sorulara yanıt verdi. Depremin büyüklüğüyle ilgili soruya Ercan, "M6.5-M7.1" yanıtını verdi.

türkiye

kahramanmaraş

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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, kahramanmaraş