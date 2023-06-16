https://sputniknews.com.tr/20230616/abdde-bircok-hukumet-kurumuna-siber-saldiri-duzenlendi-1072515207.html

ABD'de birçok hükümet kurumuna siber saldırı düzenlendi

ABD'de birçok hükümet kurumuna siber saldırı düzenlendi

ABD’de birçok federal hükümet kurumunun, yaygın olarak kullanılan yazılımlardaki bir güvenlik açığı nedeniyle küresel siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T03:46+0300

2023-06-16T03:46+0300

2023-06-16T03:46+0300

dünya

siber saldırı

abd

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ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesinden Eric Goldstein, CNN’e hackerlar tarafından istismar edilen savunmasız yazılımlar konusunda çeşitli federal kurumlara destek sağladıklarını söyledi.Goldstein, "Bu saldırıların etkilerini anlamak ve zamanında iyileştirme sağlamak için acil bir şekilde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.Siber saldırıların hangi ülkeden veya gruplar tarafından yapıldığı konusunda ise Goldstein herhangi bir bilgi paylaşmadı.ABD’de yaklaşık iki hafta önce muhtelif üniversite, hastane ve eyalet düzeyindeki resmi dairelere siber saldırılar düzenlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230302/biden-savunma-istihbarat-ve-kolluk-gucune-siber-saldirilara-karsi-misilleme-yetkisi-veriyor-1067712159.html

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