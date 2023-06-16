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ABD Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanı Fidan'ı ziyaret etti
ABD Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanı Fidan'ı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti" denildi.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir paylaşım yapıldı.Paylaşımda Flake'in görüşmeye ilişkin şu açıklamasına yer verildi:
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abd, türkiye, hakan fidan, jeffry flake
abd, türkiye, hakan fidan, jeffry flake

ABD Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanı Fidan'ı ziyaret etti

22:01 16.06.2023
© Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti" denildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda Flake'in görüşmeye ilişkin şu açıklamasına yer verildi:
"Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek bölgesel konuları, NATO müttefikleri olarak ortaklığımızı ve ikili ilişkileri tüm alanlarda ileriye taşımak için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmayı ele almaktan memnuniyet duydum."
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