ABD Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanı Fidan'ı ziyaret etti

"Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek bölgesel konuları, NATO müttefikleri olarak ortaklığımızı ve ikili ilişkileri tüm alanlarda ileriye taşımak için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmayı ele almaktan memnuniyet duydum."