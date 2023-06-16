https://sputniknews.com.tr/20230616/19-milyon-ogrenci-karne-alacak-1072518902.html

19 milyon öğrenci karne alacak

19 milyon öğrenci karne alacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, bugün (16 Haziran) karne alarak yaz... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T08:04+0300

2023-06-16T08:04+0300

2023-06-16T08:04+0300

türkiye

eğitim öğretim

eğitim öğretim yılı

karne

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6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, bugün sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı.2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. LGS sonuçları 26 Haziran'daOrtaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230611/okullarda-son-ders-zili-16-haziranda-calacak--1072279904.html

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eğitim öğretim, eğitim öğretim yılı, karne