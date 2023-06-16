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Teksas’ta hortum felaketi: 3 ölü, en az 75 yaralı
Teksas’ta hortum felaketi: 3 ölü, en az 75 yaralı
ABD’nin Teksas eyaletini vuran hortum nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, en az 75 kişi yaralandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:13+0300
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фото, abd, teksas, hortum, oklahoma, oklahoma city, ölü, yaralı, galeri, fotoğraf
фото, abd, teksas, hortum, oklahoma, oklahoma city, ölü, yaralı, galeri, fotoğraf

Teksas’ta hortum felaketi: 3 ölü, en az 75 yaralı

12:13 16.06.2023 (güncellendi: 12:14 16.06.2023)
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ABD’nin Teksas eyaletini vuran hortum nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, en az 75 kişi yaralandı.
© İHA

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Perryton'u hortum vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, çok sayıda mobil ev yıkıldı.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Perryton&#x27;u hortum vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, çok sayıda mobil ev yıkıldı. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Perryton'u hortum vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, çok sayıda mobil ev yıkıldı.

© İHA

Kırtasiye, çiçekçi, kuaför gibi iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

Kırtasiye, çiçekçi, kuaför gibi iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA

Kırtasiye, çiçekçi, kuaför gibi iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

© İHA

Ülkedeki elektrik kesintilerini izleyen Poweroutage.us sitesine göre Teksas ve Oklahoma'da yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı.

Ülkedeki elektrik kesintilerini izleyen Poweroutage.us sitesine göre Teksas ve Oklahoma&#x27;da yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA

Ülkedeki elektrik kesintilerini izleyen Poweroutage.us sitesine göre Teksas ve Oklahoma'da yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kaldı.

© İHA

Ochiltree County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, hortum felaketi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 75 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ochiltree County Şerif Ofisi&#x27;nden yapılan açıklamada, hortum felaketi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 75 kişinin yaralandığı duyuruldu. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA

Ochiltree County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, hortum felaketi nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 75 kişinin yaralandığı duyuruldu.

© İHA

Ayrıca 2 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı.

Ayrıca 2 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA

Ayrıca 2 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı.

© İHA

Yıkımın boyutu ve yollara devrilen elektrik hatları nedeniyle gece yarısından itibaren saat 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandığı ifade edildi.

Yıkımın boyutu ve yollara devrilen elektrik hatları nedeniyle gece yarısından itibaren saat 06.00&#x27;ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandığı ifade edildi. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA

Yıkımın boyutu ve yollara devrilen elektrik hatları nedeniyle gece yarısından itibaren saat 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandığı ifade edildi.

© İHA

Bölgedeki kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA

Bölgedeki kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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