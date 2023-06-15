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https://sputniknews.com.tr/20230615/zimbabve-yeniden-hiperenflasyonla-karsi-karsiya-1-amerikan-dolari-6-bin-351-zimbabve-dolarina-es-1072476896.html
Zimbabve yeniden hiperenflasyonla karşı karşıya: 1 Amerikan doları, 6 bin 351 Zimbabve dolarına eş
Zimbabve yeniden hiperenflasyonla karşı karşıya: 1 Amerikan doları, 6 bin 351 Zimbabve dolarına eş
Zimbabve, yerel para biriminin hızla değer kaybetmeye başlamasıyla yeniden hiperenflasyon riskiyle karşı karşıya geldi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T11:57+0300
2023-06-15T11:57+0300
ekonomi
zimbabve
dolar
enflasyon
para birimi
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Ülkenin 2019 yılında kullanmaya başladığı Zimbabve doları, sadece bu ay yüzde 50'den fazla değer kaybederken, 1 Amerikan doları bugün itibarıyla 6 bin 351 Zimbabve dolarına ulaştı.Zimbabve Merkez Bankası verilerine göre, mayıs ayında yıllık enflasyon oranı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 86.5 olarak açıklansa da ekonomistler, enflasyon oranının merkez bankası değerlerinin çok üzerinde olduğunu ifade ediyor.2008 yılında yaşanan hiperenflasyon krizinin ardından tamamen Amerikan doları kullanmaya başlayan ülke, 2019 yılında yeni yerel para birimi Zimbabve dolarını tanıtmıştı.Ülkede artan fiyatlardan tümüyle dolara geçilmesi çağrısı yapılsa da Zimbabve Merkez Bankası bu öneriye yanaşmıyor.Ülkede kriz sürerken, devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin, 23 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220627/dunyanin-en-agresif-merkez-bankasi-faizi-yuzde-200e-cikardi-1057994467.html
https://sputniknews.com.tr/20220726/zimbabve-dolarla-mucadele-icin-altin-para-basti-1059146309.html
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zimbabve, dolar, enflasyon, para birimi
zimbabve, dolar, enflasyon, para birimi

Zimbabve yeniden hiperenflasyonla karşı karşıya: 1 Amerikan doları, 6 bin 351 Zimbabve dolarına eş

11:57 15.06.2023
© AFP 2023 / JEKESAI NJIKIZANAZimbabve doları
Zimbabve doları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / JEKESAI NJIKIZANA
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Zimbabve, yerel para biriminin hızla değer kaybetmeye başlamasıyla yeniden hiperenflasyon riskiyle karşı karşıya geldi.
Ülkenin 2019 yılında kullanmaya başladığı Zimbabve doları, sadece bu ay yüzde 50'den fazla değer kaybederken, 1 Amerikan doları bugün itibarıyla 6 bin 351 Zimbabve dolarına ulaştı.
Zimbabve Merkez Bankası verilerine göre, mayıs ayında yıllık enflasyon oranı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 86.5 olarak açıklansa da ekonomistler, enflasyon oranının merkez bankası değerlerinin çok üzerinde olduğunu ifade ediyor.
Zimbabve doları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
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Dünyanın en agresif merkez bankası faizi yüzde 200'e çıkardı
27 Haziran 2022, 15:01
2008 yılında yaşanan hiperenflasyon krizinin ardından tamamen Amerikan doları kullanmaya başlayan ülke, 2019 yılında yeni yerel para birimi Zimbabve dolarını tanıtmıştı.
Ülkede artan fiyatlardan tümüyle dolara geçilmesi çağrısı yapılsa da Zimbabve Merkez Bankası bu öneriye yanaşmıyor.
Ülkede kriz sürerken, devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin, 23 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.
Zimbabve - altın para - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
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Zimbabve dolarla mücadele için 'altın para' bastı
26 Temmuz 2022, 12:15
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