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https://sputniknews.com.tr/20230615/yemek-videolari-cekmeye-baslayan-taha-duymazin-annesi-hatirasini-yasattikca-rahatliyorum-1072482112.html
Yemek videoları çekmeye başlayan Taha Duymaz'ın annesi: Hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum
Yemek videoları çekmeye başlayan Taha Duymaz'ın annesi: Hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden fenomen aşçı Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun hatıralarını yaşatmak için yemek yaptığı anları... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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sosyal medya fenomeni, taha duymaz, deprem, fotoğraf, фото
sosyal medya fenomeni, taha duymaz, deprem, fotoğraf, фото

Yemek videoları çekmeye başlayan Taha Duymaz'ın annesi: Hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum

12:57 15.06.2023 (güncellendi: 13:07 15.06.2023)
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden fenomen aşçı Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun hatıralarını yaşatmak için yemek yaptığı anları sosyal medyadan paylaştığını söyledi. Üzüntüsünü dile getiren anne Duymaz, “Taha’nın mutfağı öksüz kaldı” dedi.
© İHAHatay’ın Yayladağ ilçesinde doğup büyüyen 19 yaşındaki Taha Duymaz, yayınladığı yemek videolarıyla kısa sürede fenomen hale geldi. Fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Taha Duymaz’ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz bir süre sonra oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdi.
Depremde yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz’ın annesi: Mutfağı öksüz kaldı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Hatay’ın Yayladağ ilçesinde doğup büyüyen 19 yaşındaki Taha Duymaz, yayınladığı yemek videolarıyla kısa sürede fenomen hale geldi. Fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Taha Duymaz’ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz bir süre sonra oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdi.
© İHAOğlu gibi yöresel ürünler yapan anne Duymaz’ı haberi olmadan Taha Duymaz’ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yükledi. Bu videonunun çok beğeni ve takdir almasının ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istedi. Depremde 3 çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Oğlunun izinden gitmeye karar veren ve mutfağa her girdiğinde duygulanan anne Duymaz, “Tahasız mutfak öksüz kaldı” dedi.
Depremde yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz’ın annesi: Mutfağı öksüz kaldı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Oğlu gibi yöresel ürünler yapan anne Duymaz’ı haberi olmadan Taha Duymaz’ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yükledi. Bu videonunun çok beğeni ve takdir almasının ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istedi. Depremde 3 çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Oğlunun izinden gitmeye karar veren ve mutfağa her girdiğinde duygulanan anne Duymaz, “Tahasız mutfak öksüz kaldı” dedi.
© İHA

Anne Meryem Duymaz, Taha’nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi.

Taha’nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak için kendisininde kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, “Üzülüyordum ama yemek yaptıkça rahatlıyorum. Taha’nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum. Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok beğendiler herkes istedi. Çok sevindiler, herkes beni arayıp soruyor. Ben de ekmek yapınca Taha’nın hayranları memnun kaldı. Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha’nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Katıklı da yapıyorum çok sipariş geldi. Paketleyip kargo ile gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Anne Meryem Duymaz, Taha’nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi. Taha’nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak için kendisininde kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, “Üzülüyordum ama yemek yaptıkça rahatlıyorum. Taha’nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum. Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok beğendiler herkes istedi. Çok sevindiler, herkes beni arayıp soruyor. Ben de ekmek yapınca Taha’nın hayranları memnun kaldı. Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha’nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Katıklı da yapıyorum çok sipariş geldi. Paketleyip kargo ile gönderiyorum” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Anne Meryem Duymaz, Taha’nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi.

Taha’nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak için kendisininde kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, “Üzülüyordum ama yemek yaptıkça rahatlıyorum. Taha’nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum. Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok beğendiler herkes istedi. Çok sevindiler, herkes beni arayıp soruyor. Ben de ekmek yapınca Taha’nın hayranları memnun kaldı. Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha’nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Katıklı da yapıyorum çok sipariş geldi. Paketleyip kargo ile gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

© İHA

Taha’nın izinden gitmeye arada da olsa video çektirmeye devam edeceğini dile getiren Duymaz, “Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi bana Taha’dan hatıra. Tahasız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor” diye konuştu.

Taha’nın izinden gitmeye arada da olsa video çektirmeye devam edeceğini dile getiren Duymaz, “Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi bana Taha’dan hatıra. Tahasız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Taha’nın izinden gitmeye arada da olsa video çektirmeye devam edeceğini dile getiren Duymaz, “Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi bana Taha’dan hatıra. Tahasız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor” diye konuştu.

© İHATaha Duymaz’ın yengesi Elif Duymaz, “Paylaşımlara bu kadar ilgi beklemiyorduk. Taha’yı bu şekilde vefat ettikten sonra annem onun yerine geçmek istedi, ‘Böyle olunca yokluğunu hissetmiyorum’ dedi. Umarım böyle olur mutlu olurum. 63 bin takipçisi var 15-20 bin beğeni oluyor. Bu kadar bir ilgi beklemiyorudk. Herşey güzel gidiyor. Taha’nın hayallerini hedeflerini biz yaşatmaya çalışıyouz. Umarım bunu başarabiliriz” dedi.
Depremde yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz’ın annesi: Mutfağı öksüz kaldı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Taha Duymaz’ın yengesi Elif Duymaz, “Paylaşımlara bu kadar ilgi beklemiyorduk. Taha’yı bu şekilde vefat ettikten sonra annem onun yerine geçmek istedi, ‘Böyle olunca yokluğunu hissetmiyorum’ dedi. Umarım böyle olur mutlu olurum. 63 bin takipçisi var 15-20 bin beğeni oluyor. Bu kadar bir ilgi beklemiyorudk. Herşey güzel gidiyor. Taha’nın hayallerini hedeflerini biz yaşatmaya çalışıyouz. Umarım bunu başarabiliriz” dedi.
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