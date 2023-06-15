Yemek videoları çekmeye başlayan Taha Duymaz'ın annesi: Hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum

© İHA Taha Duymaz’ın yengesi Elif Duymaz, “Paylaşımlara bu kadar ilgi beklemiyorduk. Taha’yı bu şekilde vefat ettikten sonra annem onun yerine geçmek istedi, ‘Böyle olunca yokluğunu hissetmiyorum’ dedi. Umarım böyle olur mutlu olurum. 63 bin takipçisi var 15-20 bin beğeni oluyor. Bu kadar bir ilgi beklemiyorudk. Herşey güzel gidiyor. Taha’nın hayallerini hedeflerini biz yaşatmaya çalışıyouz. Umarım bunu başarabiliriz” dedi.