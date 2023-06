Vucic: Sırp polislerden hiçbirinin Kosova ile idari sınırı geçmediğini garanti ediyorum

https://sputniknews.com.tr/20230615/vucic-sirp-polislerden-hicbirinin-kosova-ile-idari-siniri-gecmedigini-garanti-ediyorum-1072466520.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp polis veya askerlerden hiçbirinin bugünkü gözaltılar esnasında Kosova ile idari sınırı geçmediğini garanti... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nda (RTS) katıldığı programda, Sırbistan Polisi Terörle Mücadele Özel Birliklerince Kosova polisi olduğu belirtilen 3 kişinin gözaltına alınması ve Kosova'nın, "Sırbistan, Kosova topraklarına girerek memurlarımızı kaçırdı" iddialarını değerlendirdi.Şüphelilerin Sırbistan toprakları içerisinde gözaltına alındığını söyleyen Vucic, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti, polislerin Kosova topraklarının 300 metre içerisinde gözaltına alındığını iddia ediyor. Öyle olmuş olsa bile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) bilgisi olmadan polislerin orada ne işi vardı?" dedi.Üzerinde silah bulunduran Kosova polisinin KFOR'un bilgisi olmadan dolaşamayacağını aktaran Vucic, "Bizler şüphelileri Sırbistan topraklarının 1,8 kilometre içerisinde gözaltına aldık. Sırp polis veya askerlerden hiçbirinin gözaltılar esnasında Kosova ile idari sınırı geçmediğini garanti ediyorum" diye konuştu.Vucic, gözaltına alınan polislere kötü muamele yapılmadığını söyleyerek, "Nerede olduklarını bilmiyor da olabilirlerdi. Ancak üzerlerinde Sırpların isimlerinin yazılı olduğu bir liste bulundu. Birilerini bekliyorlardı" ifadelerini kullandı.Sırbistan'ın her zaman uzlaşmadan yana olduğunu ifade eden Vucic, "Barış devam edecek mi etmeyecek mi, şu an bir yol ayrımındayız. Balkanlar'da her ne pahasına olursa olsun savaş çıkarmak isteyen bir adam var, o kişi da Albin Kurti'dir" değerlendirmesinde bulundu.Vucic, Kosovalı Sırpların yanında olduklarını ve sürgün edilmelerine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Zor bir mücadele bizi bekliyor ancak barış ve güvenliği korumak için de tüm bu teröre katlanacağız" dedi.

