https://sputniknews.com.tr/20230615/vatandaslarin-kimlik-bilgisinin-calindigi-iddiasina-iliskin-1-supheli-tutuklandi-1072508138.html

Vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiası üzerine başlattığı soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T21:49+0300

2023-06-15T21:49+0300

2023-06-15T21:49+0300

türkiye

istanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

tutuklama

tutuklanma

bakırköy adliyesi

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Başsavcılığın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınarak bir internet sitesine yüklendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklandı.

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istanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tutuklama, tutuklanma, bakırköy adliyesi