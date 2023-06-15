https://sputniknews.com.tr/20230615/vatandaslarin-kimlik-bilgisinin-calindigi-iddiasina-iliskin-1-supheli-tutuklandi-1072508138.html
Vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiası üzerine başlattığı soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T21:49+0300
2023-06-15T21:49+0300
2023-06-15T21:49+0300
türkiye
istanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
tutuklama
tutuklanma
bakırköy adliyesi
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Başsavcılığın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınarak bir internet sitesine yüklendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklandı.
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istanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tutuklama, tutuklanma, bakırköy adliyesi
istanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tutuklama, tutuklanma, bakırköy adliyesi
Vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiası üzerine başlattığı soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.
Başsavcılığın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınarak bir internet sitesine yüklendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklandı.