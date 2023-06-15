https://sputniknews.com.tr/20230615/ukrayna-gucleri-kirima-9-drone-ile-saldirdi-1072475610.html

Ukrayna güçleri Kırım’a 9 drone ile saldırdı

Ukrayna güçleri Kırım’a 9 drone ile saldırdı

Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukrayna güçlerinin yarımadaya 9 drone ile saldırdığını belirtti. Saldırılar sonucunda kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T11:37+0300

2023-06-15T11:37+0300

2023-06-15T11:37+0300

ukrayna krizi

sergey aksenov

kırım

ukrayna

rusya

drone

saldırı

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Kırım lideri Aksenov, Ukrayna güçlerinin drone saldırılarına ilişkin açıklamasında, “Gece ve sabah saatlerinde Kırım Cumhuriyeti topraklarında 9 drone belirlendi: içlerinden 6’sı hava savunma güçleri tarafından düşürüldü, 3’üyse elektronik harp sistemleriyle çalışmaz hale getirildi” dedi.Aksenov, Ukrayna drone’larından birinin Krasnogvardeyskiy bölgesinde yer alan Dokuçayevo köyünde infilak ettiğini, ancak bu sebeple kimsenin zarar görmediğini, birkaç evin camlarının kırıldığını kaydetti.Kırım’a yönelik drone saldırısı, Ukrayna güçlerinin Rusya’ya karşı saldırıya geçtiği ve Rus sınır bölgelerine drone’larla bir dizi saldırı düzenlediği bir döneme denk geliyor. Ukrayna ordusu bu saldırılarında şimdiye dek sivil tesisleri ve meskun alanları hedef aldı.

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sergey aksenov, kırım, ukrayna, rusya, drone, saldırı