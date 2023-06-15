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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/ukrayna-gucleri-kirima-9-drone-ile-saldirdi-1072475610.html
Ukrayna güçleri Kırım’a 9 drone ile saldırdı
Ukrayna güçleri Kırım’a 9 drone ile saldırdı
Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukrayna güçlerinin yarımadaya 9 drone ile saldırdığını belirtti. Saldırılar sonucunda kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T11:37+0300
2023-06-15T11:37+0300
ukrayna krizi
sergey aksenov
kırım
ukrayna
rusya
drone
saldırı
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Kırım lideri Aksenov, Ukrayna güçlerinin drone saldırılarına ilişkin açıklamasında, “Gece ve sabah saatlerinde Kırım Cumhuriyeti topraklarında 9 drone belirlendi: içlerinden 6’sı hava savunma güçleri tarafından düşürüldü, 3’üyse elektronik harp sistemleriyle çalışmaz hale getirildi” dedi.Aksenov, Ukrayna drone’larından birinin Krasnogvardeyskiy bölgesinde yer alan Dokuçayevo köyünde infilak ettiğini, ancak bu sebeple kimsenin zarar görmediğini, birkaç evin camlarının kırıldığını kaydetti.Kırım’a yönelik drone saldırısı, Ukrayna güçlerinin Rusya’ya karşı saldırıya geçtiği ve Rus sınır bölgelerine drone’larla bir dizi saldırı düzenlediği bir döneme denk geliyor. Ukrayna ordusu bu saldırılarında şimdiye dek sivil tesisleri ve meskun alanları hedef aldı.
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sergey aksenov, kırım, ukrayna, rusya, drone, saldırı
sergey aksenov, kırım, ukrayna, rusya, drone, saldırı

Ukrayna güçleri Kırım’a 9 drone ile saldırdı

11:37 15.06.2023
© Sputnik / Vitaliy BelousovKırım
Kırım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukrayna güçlerinin yarımadaya 9 drone ile saldırdığını belirtti. Saldırılar sonucunda kimsenin ölmediğini ya da yaralanmadığını kaydeden Aksenov, saldırılar yüzünden bazı evlerin camlarının kırıldığını ekledi.
Kırım lideri Aksenov, Ukrayna güçlerinin drone saldırılarına ilişkin açıklamasında, “Gece ve sabah saatlerinde Kırım Cumhuriyeti topraklarında 9 drone belirlendi: içlerinden 6’sı hava savunma güçleri tarafından düşürüldü, 3’üyse elektronik harp sistemleriyle çalışmaz hale getirildi” dedi.
Aksenov, Ukrayna drone’larından birinin Krasnogvardeyskiy bölgesinde yer alan Dokuçayevo köyünde infilak ettiğini, ancak bu sebeple kimsenin zarar görmediğini, birkaç evin camlarının kırıldığını kaydetti.
Kırım’a yönelik drone saldırısı, Ukrayna güçlerinin Rusya’ya karşı saldırıya geçtiği ve Rus sınır bölgelerine drone’larla bir dizi saldırı düzenlediği bir döneme denk geliyor. Ukrayna ordusu bu saldırılarında şimdiye dek sivil tesisleri ve meskun alanları hedef aldı.
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