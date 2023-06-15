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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/ueae-baskani-grossi-zaporojye-nukleer-guc-santralinde-1072497967.html
UEAE Başkanı Grossi Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde
UEAE Başkanı Grossi Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Rusya'nın kontrolünde bulunan ve Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalan Zaporojye Nükleer Güç... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:21+0300
2023-06-15T16:21+0300
ukrayna krizi
rafael grossi
rafael mariano grossi
zaporizhzhya nükleer santrali
zaporojye
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Zaporojye NGS'nin güvenlik planını istişare etmek için Kiev ve Moskova'ya gidecek olan Grossi, ilk durak olarak santrale ziyaret gerçekleştiriyor.Zaporojye NGS'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Grossi başkanlığındaki UAEA heyeti, bugün santrale ulaştı.Grossi başkanlığındaki UAEA heyetinin santrali 3. kez ziyaret ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Birinci ziyaret 1 Eylül 2022'de yapıldı. Bu ziyaretten itibaren kurumun birkaç uzmanı dönüşümlü olarak santralde kalıyor" dendi.Grossi, Zaporojye NGS'nin güvenlik planını istişare etmek üzere bu hafta önce santrali ve Kiev'i, ardından Moskova'yı ziyaret edeceğini söylemişti.Ziyaretlerin ana amacının nükleer bir felaketin önüne geçmek olduğunu söyleyen Grossi, bunun için çok çalışmaları gerektiğinin ve çabalarını sürdüreceğinin altını çizmişti.Grossi, daha önce Zaporojye NGS'de güvenliğin sağlanması için BM Güvenlik Konseyi'ne 5 ilkeye bağlı kalınmasını önermişti. Grossi, bu ilkeleri 'santrale saldırılar düzenlenmemesi', 'santrale saldırı için kullanılabilecek ağır silah ve asker konuşlandırılmaması', 'santralin enerji tedarikinin tehlikeye atılmaması', 'santralin güvenli çalışmasını sağlayan tüm yapı ve sistemlerin korunmasının sağlanması' ve 'bu ilkelere zarar verecek hiçbir eylemin gerçekleştirilmemesi' olarak açıklamıştı.
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rafael grossi, rafael mariano grossi, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye
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UEAE Başkanı Grossi Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde

16:21 15.06.2023
© REUTERS / LEONHARD FOEGERUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Rusya'nın kontrolünde bulunan ve Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) durumu görmek üzere santrale gitti.
Zaporojye NGS'nin güvenlik planını istişare etmek için Kiev ve Moskova'ya gidecek olan Grossi, ilk durak olarak santrale ziyaret gerçekleştiriyor.

Zaporojye NGS'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Grossi başkanlığındaki UAEA heyeti, bugün santrale ulaştı.

Grossi başkanlığındaki UAEA heyetinin santrali 3. kez ziyaret ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Birinci ziyaret 1 Eylül 2022'de yapıldı. Bu ziyaretten itibaren kurumun birkaç uzmanı dönüşümlü olarak santralde kalıyor" dendi.
Grossi, Zaporojye NGS'nin güvenlik planını istişare etmek üzere bu hafta önce santrali ve Kiev'i, ardından Moskova'yı ziyaret edeceğini söylemişti.

Ziyaretlerin ana amacının nükleer bir felaketin önüne geçmek olduğunu söyleyen Grossi, bunun için çok çalışmaları gerektiğinin ve çabalarını sürdüreceğinin altını çizmişti.

Grossi, daha önce Zaporojye NGS'de güvenliğin sağlanması için BM Güvenlik Konseyi'ne 5 ilkeye bağlı kalınmasını önermişti. Grossi, bu ilkeleri 'santrale saldırılar düzenlenmemesi', 'santrale saldırı için kullanılabilecek ağır silah ve asker konuşlandırılmaması', 'santralin enerji tedarikinin tehlikeye atılmaması', 'santralin güvenli çalışmasını sağlayan tüm yapı ve sistemlerin korunmasının sağlanması' ve 'bu ilkelere zarar verecek hiçbir eylemin gerçekleştirilmemesi' olarak açıklamıştı.
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