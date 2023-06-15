https://sputniknews.com.tr/20230615/ucaga-carpan-kus-kokpite-girdi-pilot-kanlar-icinde-kaldi-1072496497.html
Uçağa çarpan kuş kokpite girdi, pilot kanlar içinde kaldı
Uçağa çarpan kuş kokpite girdi, pilot kanlar içinde kaldı
Ekvador’da kokpit camına çarpıp içeri giren kuş, pilotu yaraladı. Kanlar içinde kalan pilot, soğukkanlılığını koruyarak rotasına devam etti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:05+0300
2023-06-15T16:05+0300
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dünya
kuş
pilot
uçak
video
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Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Los Rios eyaletine bağlı Vinces kentinde bir uçağa kuş çarptı. Kokpit camından içeri giren kuş, uçağa saplandı. Pilot Ariel Valiente’nin ise yüzü kanlar içinde kaldı. Soğukkanlılığını koruyan Valiente o anları kaydederken, güvenli bir şekilde uçuşuna devam etti.
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Uçağa çarpan kuş kokpite girdi, pilot kanlar içinde kaldı
Uçağa çarpan kuş kokpite girdi, pilot kanlar içinde kaldı
2023-06-15T16:05+0300
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PT0M14S
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kuş, pilot, uçak, video, видео
kuş, pilot, uçak, video, видео
Uçağa çarpan kuş kokpite girdi, pilot kanlar içinde kaldı
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Ekvador’da kokpit camına çarpıp içeri giren kuş, pilotu yaraladı. Kanlar içinde kalan pilot, soğukkanlılığını koruyarak rotasına devam etti.
Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Los Rios eyaletine bağlı Vinces kentinde bir uçağa kuş çarptı. Kokpit camından içeri giren kuş, uçağa saplandı. Pilot Ariel Valiente’nin ise yüzü kanlar içinde kaldı. Soğukkanlılığını koruyan Valiente o anları kaydederken, güvenli bir şekilde uçuşuna devam etti.