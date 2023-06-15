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TÜİK açıkladı: Konut satışları mayısta azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları mayısta azaldı
Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T10:20+0300
2023-06-15T10:24+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
satış
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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 gerileyerek 113 bin 276'ya düştü. Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti. İstanbul büyük paya sahipMayısta konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre, İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 18 konutla Ardahan, 38 konutla Hakkari, 55'er konutla Bayburt ve Tunceli olarak belirlendi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalış göstererek 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçti. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67'ye geriledi.Mayıs ayındaki ipotekli satışların 9 bin 249'u, ocak-mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 34 bin 801'i ilk el satış olarak gerçekleşti.Mayısta diğer konut satış sayısı, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalışla 85 bin 800 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,7 olarak belirlendi. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 374 bin 76'ya geriledi.İkinci el konut satışlarıTürkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 34 bin 413'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalışla 145 bin 272 olarak kayıtlara geçti.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 gerileyerek 78 bin 863 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,6 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 336 bin 871'e düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230614/istanbulda-konut-degerinin-en-yuksek-oldugu-ilce-besiktas-oldu-1072449577.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), satış
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), satış

TÜİK açıkladı: Konut satışları mayısta azaldı

10:20 15.06.2023 (güncellendi: 10:24 15.06.2023)
© AASite, bina, ev, konut
Site, bina, ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA
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Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 gerileyerek 113 bin 276'ya düştü.
Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti.

İstanbul büyük paya sahip

Mayısta konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre, İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi.
Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 18 konutla Ardahan, 38 konutla Hakkari, 55'er konutla Bayburt ve Tunceli olarak belirlendi.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalış göstererek 27 bin 476 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,3 olarak kayıtlara geçti.
Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalışla 108 bin 67'ye geriledi.
Mayıs ayındaki ipotekli satışların 9 bin 249'u, ocak-mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 34 bin 801'i ilk el satış olarak gerçekleşti.
Mayısta diğer konut satış sayısı, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalışla 85 bin 800 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,7 olarak belirlendi. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 374 bin 76'ya geriledi.

İkinci el konut satışları

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 34 bin 413'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalışla 145 bin 272 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 gerileyerek 78 bin 863 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,6 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 336 bin 871'e düştü.
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