https://sputniknews.com.tr/20230615/trabzon-gumushane-karayolu-yolu-sel-sulari-nedeniyle-ulasima-kapandi-1072469320.html

Trabzon-Gümüşhane karayolu yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon-Gümüşhane karayolu yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon-Gümüşhane karayolu bu sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde ulaşıma kapandı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T09:16+0300

2023-06-15T09:16+0300

2023-06-15T09:16+0300

türkiye

sel

trabzon

yağış

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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor.Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı. Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizlemeye çalışırken, yol yapılan çalışmaların ardından ulaşım Gümüşhane'den Trabzon istikametine kontrollü olarak verilmeye başlandı.

türkiye

trabzon

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sel, trabzon, yağış