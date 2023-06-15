https://sputniknews.com.tr/20230615/trabzon-gumushane-karayolu-yolu-sel-sulari-nedeniyle-ulasima-kapandi-1072469320.html
Trabzon-Gümüşhane karayolu yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı
Trabzon-Gümüşhane karayolu yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı
Trabzon-Gümüşhane karayolu bu sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde ulaşıma kapandı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T09:16+0300
2023-06-15T09:16+0300
2023-06-15T09:16+0300
türkiye
sel
trabzon
yağış
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor.Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı. Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizlemeye çalışırken, yol yapılan çalışmaların ardından ulaşım Gümüşhane'den Trabzon istikametine kontrollü olarak verilmeye başlandı.
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sel, trabzon, yağış
Trabzon-Gümüşhane karayolu yolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı
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Trabzon-Gümüşhane karayolu bu sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor.
Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı. Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizlemeye çalışırken, yol yapılan çalışmaların ardından ulaşım Gümüşhane'den Trabzon istikametine kontrollü olarak verilmeye başlandı.