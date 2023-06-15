https://sputniknews.com.tr/20230615/spkdan-2-kisiye-islem-yasagi-1072464681.html

SPK'dan 2 kişiye işlem yasağı

SPK'dan 2 kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarındaki işlemlerde 6362 sayılı Sermaye... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T00:47+0300

2023-06-15T00:47+0300

2023-06-15T00:47+0300

ekonomi

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

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SPK haftalık bültenine göre Kurul, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Eren Karamahmutoğlu ve Teyfik Kerem Akın'a borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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2023

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk)