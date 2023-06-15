https://sputniknews.com.tr/20230615/sikayetci-oldugu-esiyle-bir-buket-cicek-karsiliginda-uzlasti-1072495422.html

Şikayetçi olduğu eşiyle 'bir buket çiçek' karşılığında uzlaştı: '20 yıldır hiç almamıştı'

Şikayetçi olduğu eşiyle 'bir buket çiçek' karşılığında uzlaştı: '20 yıldır hiç almamıştı'

Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan F.D., çiçek alıp özür dileyen kocasıyla uzlaştı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T15:56+0300

2023-06-15T15:56+0300

2023-06-15T16:04+0300

yaşam

evlilik

çiçek

uzlaşma

bayburt

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Bayburt'ta, F.D., evde yaşadıkları tartışmanın ardından kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü eşi R.D.'den şikayetçi oldu. Kadının başvurusu sonrası başlatılan ‘hakaret’ soruşturması dosyası, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.Uzlaştırmacının görüştüğü F.D., eşiyle arasındaki sorunları hallettiklerini ancak 20 yıllık eşinin kendisine bugüne kadar çiçek almadığı için bir buket çiçek alması şartıyla affedebileceğini söyledi.Teklifi kabul eden R.D, uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda özür dilediği eşine bir buket çiçek verdi.‘İnşallah bundan sonra aynı hataları tekrarlamayacağım’R.D., yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.Uzlaştırma görüşmeleri sırasında kendi hatalarını gördüğünü belirten R.D., "Eşimi çok seviyorum. Yaptıklarımdan dolayı özür diliyorum. Elimde imkanım oldukça eşime çiçek getireceğim. Uzlaştırmacımızın yaklaşımından dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra aynı hataları tekrarlamayacağım" dedi.‘20 yıllık evliliğimiz boyunca hiç çiçek almamıştı’F.D. ise eşinin kendisini üzdüğünü, bu sebeple de şikayetçi olduğunu anlattı.Eşini çok sevdiğini ve uzlaştırma görüşmeleri sırasında aralarındaki sorunları çözdüklerini dile getiren F.D, "Ancak eşim bana yaklaşık 20 yıllık evliliğimiz boyunca hiç çiçek almamıştı. Her ne kadar aramızdaki sorunları halletmiş olsak da bana çiçek almasını istedim ve kendisini affettim" diye konuştu.

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