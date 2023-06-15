Shell, 75 yıldır faaliyet gösterdiği Pakistan'dan çıkma kararı aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kur farkını değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: İlaç sıkıntısı yaşıyoruz
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü toplanacak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
101 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı
20:45
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230615/shell-75-yildir-faaliyet-gosterdigi-pakistandan-cikma-karari-aldi-1072463050.html
Shell, 75 yıldır faaliyet gösterdiği Pakistan'dan çıkma kararı aldı
Shell, 75 yıldır faaliyet gösterdiği Pakistan'dan çıkma kararı aldı
Shell, 75 yıldır Pakistan'da aktif olan şirketi Shell Pakistan Limited'teki (SPL) yüzde 77.42 hissesini satarak ülkeden çıkış kararı aldı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T00:06+0300
2023-06-15T00:06+0300
ekonomi
shell
pakistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065027948_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_eff95c017e98d2b1d2b050f6f5ee066f.jpg
Ulus ötesi petrol devi Shell, Pakistan'daki yüzde 77.42 hissesini, SPL Downstream işini ve SPL'nin Pak-Arab Boru Hattı Limited şirketindeki yüzde 26'lık hissesini satma sürecini başlattı.Shell sözü, basına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Shell'in alt şirketi olan Shell Petroleum Company Limited, portföyünü sadeleştirmek için Shell Pakistan Limited şirketindeki hisselerini satma niyetini duyurdu. Shell Pakistan, 75 yıldır ülkede bulunuyor. Herhangi bir satış, bağlayıcı belgelerin hazırlanmasına ve geçerli düzenleyici kurumların onaylarına tabi olacaktır. Shell, uluslararası alıcılardan yoğun ilgi görüyor. Shell Pakistan, faaliyetlerine güvenilir şekilde devam etme taahhüdünü sürdürüyor."Şirket, Pakistan Borsası'na yaptığı bildirimde, satış sürecinin mevcut operasyonları etkilemeyeceğini ifade etti.Shell Pakistan'ın ülke çapında 600'ün üzerinde noktada perakende ağı, 10 aktif yakıt terminali ve yaklaşık 400 yerel çalışanı da bulunuyor.Şirket bu kararı, 'portföyünü sadeleştirmek' amacıyla aldığını ifade ederken, Pakistan rupisinde yaşanan değer kaybı ve ülkenin karşılaştığı ekonomik sorunların kararın ana nedenleri olduğu belirtiliyor.
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065027948_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_23b65058e23880c3787eb5e1c9041324.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
shell, pakistan
shell, pakistan

Shell, 75 yıldır faaliyet gösterdiği Pakistan'dan çıkma kararı aldı

00:06 15.06.2023
© AAShell
Shell - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Shell, 75 yıldır Pakistan'da aktif olan şirketi Shell Pakistan Limited'teki (SPL) yüzde 77.42 hissesini satarak ülkeden çıkış kararı aldı.
Ulus ötesi petrol devi Shell, Pakistan'daki yüzde 77.42 hissesini, SPL Downstream işini ve SPL'nin Pak-Arab Boru Hattı Limited şirketindeki yüzde 26'lık hissesini satma sürecini başlattı.
Shell sözü, basına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Shell'in alt şirketi olan Shell Petroleum Company Limited, portföyünü sadeleştirmek için Shell Pakistan Limited şirketindeki hisselerini satma niyetini duyurdu. Shell Pakistan, 75 yıldır ülkede bulunuyor. Herhangi bir satış, bağlayıcı belgelerin hazırlanmasına ve geçerli düzenleyici kurumların onaylarına tabi olacaktır. Shell, uluslararası alıcılardan yoğun ilgi görüyor. Shell Pakistan, faaliyetlerine güvenilir şekilde devam etme taahhüdünü sürdürüyor."
Şirket, Pakistan Borsası'na yaptığı bildirimde, satış sürecinin mevcut operasyonları etkilemeyeceğini ifade etti.
Shell Pakistan'ın ülke çapında 600'ün üzerinde noktada perakende ağı, 10 aktif yakıt terminali ve yaklaşık 400 yerel çalışanı da bulunuyor.
Şirket bu kararı, 'portföyünü sadeleştirmek' amacıyla aldığını ifade ederken, Pakistan rupisinde yaşanan değer kaybı ve ülkenin karşılaştığı ekonomik sorunların kararın ana nedenleri olduğu belirtiliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала