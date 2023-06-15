https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-icin-iha-uretilen-tesislere-gece-saldirisi-duzenlendi-1072509443.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu için İHA üretilen tesislere gece saldırısı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu için İHA üretilen tesislere gece saldırısı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Ukrayna ordusu için insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği tesislere füze saldırısı düzenlendiğini, tüm hedeflerin... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T22:30+0300

2023-06-15T22:30+0300

2023-06-15T22:30+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066081862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c0867849edd7a2ec8d0e122147ac3a28.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri geçen gece, insansız hava araçlarının üretildiği tesislere uçaklardan uzun menzilli hassas füzelerle saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait iki adet Su-27 savaş uçağının düşürüldüğü de bildirildi.Ayrıca son bir gün içerisinde beş adet HIMARS ve Uragan roketi önlendi. Farklı bölgelerde, Ukrayna ordusuna ait 25 İHA’nın vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna