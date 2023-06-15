https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-icin-iha-uretilen-tesislere-gece-saldirisi-duzenlendi-1072509443.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu için İHA üretilen tesislere gece saldırısı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu için İHA üretilen tesislere gece saldırısı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Ukrayna ordusu için insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği tesislere füze saldırısı düzenlendiğini, tüm hedeflerin... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:30+0300
2023-06-15T22:30+0300
2023-06-15T22:30+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066081862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c0867849edd7a2ec8d0e122147ac3a28.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri geçen gece, insansız hava araçlarının üretildiği tesislere uçaklardan uzun menzilli hassas füzelerle saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait iki adet Su-27 savaş uçağının düşürüldüğü de bildirildi.Ayrıca son bir gün içerisinde beş adet HIMARS ve Uragan roketi önlendi. Farklı bölgelerde, Ukrayna ordusuna ait 25 İHA’nın vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066081862_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a50efb731f55c8d18bcda99300794d8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu için İHA üretilen tesislere gece saldırısı düzenlendi
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Ukrayna ordusu için insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği tesislere füze saldırısı düzenlendiğini, tüm hedeflerin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri geçen gece, insansız hava araçlarının üretildiği tesislere uçaklardan uzun menzilli hassas füzelerle saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait iki adet Su-27 savaş uçağının düşürüldüğü de bildirildi.
Ayrıca son bir gün içerisinde beş adet HIMARS ve Uragan roketi önlendi. Farklı bölgelerde, Ukrayna ordusuna ait 25 İHA’nın vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.