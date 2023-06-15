https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-maliye-bakani-turkiyeyle-yakin-ekonomik-isbirligine-devam-edecegiz-1072480002.html
Rusya Maliye Bakanı: Türkiye'yle yakın ekonomik işbirliğine devam edeceğiz
Rusya Maliye Bakanı: Türkiye'yle yakın ekonomik işbirliğine devam edeceğiz
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın Türkiye'yle yakın ekonomik işbirliğine devam edeceğini söyledi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T12:23+0300
2023-06-15T12:23+0300
2023-06-15T12:25+0300
ekonomi
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
türkiye
rusya
anton siluanov
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023'te (SPIEF 2023) açıklama yapan Siluanov, Türkiye'yle işbirliğinin perspektifine dair değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin ticari ve ekonomik ortağı olduğunu anımsatan Siluanov, "Türkiye'nin sadece ülkemize yönelik olarak değil tüm dünyada uygulanan ekonomik kısıtlamalara karşı ne kadar mücadeleci olduğunu gördük. Türkiye'yle yakın bağlarımız var ve bunun gelecekte de devam edeceğine eminim" ifadelerini kullandı.
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), türkiye, rusya, anton siluanov
st. petersburg ekonomi forumu (spief), türkiye, rusya, anton siluanov
Rusya Maliye Bakanı: Türkiye'yle yakın ekonomik işbirliğine devam edeceğiz
12:23 15.06.2023 (güncellendi: 12:25 15.06.2023) Abone ol
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın Türkiye'yle yakın ekonomik işbirliğine devam edeceğini söyledi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023'te (SPIEF 2023) açıklama yapan Siluanov, Türkiye'yle işbirliğinin perspektifine dair değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin ticari ve ekonomik ortağı olduğunu anımsatan Siluanov, "Türkiye'nin sadece ülkemize yönelik olarak değil tüm dünyada uygulanan ekonomik kısıtlamalara karşı ne kadar mücadeleci olduğunu gördük. Türkiye'yle yakın bağlarımız var ve bunun gelecekte de devam edeceğine eminim" ifadelerini kullandı.