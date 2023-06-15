https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-maliye-bakani-turkiyeyle-yakin-ekonomik-isbirligine-devam-edecegiz-1072480002.html

Rusya Maliye Bakanı: Türkiye'yle yakın ekonomik işbirliğine devam edeceğiz

Rusya Maliye Bakanı: Türkiye'yle yakın ekonomik işbirliğine devam edeceğiz

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın Türkiye'yle yakın ekonomik işbirliğine devam edeceğini söyledi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T12:23+0300

2023-06-15T12:23+0300

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ekonomi

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

türkiye

rusya

anton siluanov

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023'te (SPIEF 2023) açıklama yapan Siluanov, Türkiye'yle işbirliğinin perspektifine dair değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin ticari ve ekonomik ortağı olduğunu anımsatan Siluanov, "Türkiye'nin sadece ülkemize yönelik olarak değil tüm dünyada uygulanan ekonomik kısıtlamalara karşı ne kadar mücadeleci olduğunu gördük. Türkiye'yle yakın bağlarımız var ve bunun gelecekte de devam edeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

rusya

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st. petersburg ekonomi forumu (spief), türkiye, rusya, anton siluanov